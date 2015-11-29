Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 22,6 процента - автоновости

Импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 22,6 процента - автоновостиИмпорт легковых автомобилей в РФ сократился на 22,6 процента

Автор фото: фликр.ком

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем ежемесячном отчете сообщает о сокращении объемов поставок импортных автомобилей на территорию России в период с января по ноябрь 2016 года.

Согласно данным российского регулятора, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года в Россию было ввезено около 244 тысяч импортных легковых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года этот показатель сократился на 22,6%. В финансовом отношении, объем импорта «легковушек» составил 5,483 млрд долларов что на 7,2% ниже результатов позапрошлого года.

При этом, из наибольшее количество автомобилей было поставлено из стран дальнего зарубежья. В количественном отношении, этот показатель был зафиксирован на уровне 232,8 тысяч автомобилей – на 23% меньше, чем годом ранее. Общая сумма ввезенных автомобилей составила 5,318 млрд долларов (-7,7%).

Из стран ФРГ за аналогичный период было ввезено 11,2 тысячи новых легковых автомобилей, сокращение в годовом отношении составило 13,2%. В денежном выражении этот показатель, напротив, вырос на 11,7%, до 164,9 млн долларов.

За аналогичный период объем импорта грузовых автомобилей на территорию РФ упал на 9,2% и составил 17,7 тысяч экземпляров на общую сумму в 897,2 млн долларов (+17,9%). Из этого количества большая часть была привезена из стран дальнего зарубежья – 14,5 тысяч экземпляров (-17%). В финансовом выражении этот показатель составил 476,3 млн долларов (+15,4%). Из стран СНГ в период с января по ноябрь в Россию было ввезено 3,2 тысячи грузовых автомобилей – в 1,6 раза больше, чем за АППГ. Прирост в денежном выражении составил 21%, до 420,9 млн долларов.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:49      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В Ярославле началось производство двигателей «Евро-5» для автомобилей Mercedes-Benz - автоновости
29-11-2015, 17:58, Автоновости
Немецкий премиальный автомобилестроительный концерн Mercedes-Benz запускает производство двигателей в России....
Подробнее
В Ижевске начали собирать пробную партию Lada Vesta - автоновости
6-11-2014, 00:51, Автоновости
На Ижевском автомобилестроительном заводе началось производство пробной партии новой отечественной модели Lada Vesta....
Подробнее
Ford представил обновленную версию кроссовера Kuga - автоновости
30-10-2016, 08:44, Автоновости
Американский кроссовер доберется до российского рынка к декабрю....
Подробнее
Ижевский автозавод готов приступить к сборке автомобилей Lada Vesta - автоновости
7-09-2015, 13:41, Автоновости
На российском автомобилестроительном заводе «ИжАвто», входящем в группу «АвтоВАЗ», завершены подготовительные работы для запуска производства новой модели – Lada Vesta....
Подробнее
Volvo планирует создать гибридные версии всех своих моделей - автоновости
18-10-2015, 05:01, Автоновости
Шведский автопроизводитель Volvo готовится сделать гибриды из всех своих моделей....
Подробнее
Новое поколение Honda CR-Z будет построено на платформе от Civic - автоновости
19-03-2015, 10:53, Автоновости
Японский автопроизводитель Honda выпустит новую генерацию купе CR-Z через пару лет....
Подробнее
Volkswagen переоснастил свой российский бестселлер - автоновости
25-12-2016, 12:47, Автоновости
Комплектации седана VW Polo стали несколько богаче....
Подробнее
Первое фото нового хэтчбека Alfa Romeo
2-02-2010, 11:18, Автоновости
Alfa Romeo представила первое официальное изображение новой модели – пятидверного хэтчбека. Автомобиль, который должен был называться Milano, теперь носит имя Giulietta....
Подробнее
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога для большегрузных автомобилей - автоновости
2-01-2016, 14:50, Автоновости
Депутаты услышали послание Путина – новый законопроект освободит владельцев большегрузных автомобилей от уплаты транспортного налога....
Подробнее
Преемник спорткара Porsche 911 может обзавестись гибридной силовой установкой - автоновости
16-06-2015, 05:44, Автоновости
Роскошный суперкар Porsche 911 новой генерации может получить гибридную модификацию....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU