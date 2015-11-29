Импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 22,6 процента - автоновости

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем ежемесячном отчете сообщает о сокращении объемов поставок импортных автомобилей на территорию России в период с января по ноябрь 2016 года.

Согласно данным российского регулятора, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года в Россию было ввезено около 244 тысяч импортных легковых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года этот показатель сократился на 22,6%. В финансовом отношении, объем импорта «легковушек» составил 5,483 млрд долларов что на 7,2% ниже результатов позапрошлого года.

При этом, из наибольшее количество автомобилей было поставлено из стран дальнего зарубежья. В количественном отношении, этот показатель был зафиксирован на уровне 232,8 тысяч автомобилей – на 23% меньше, чем годом ранее. Общая сумма ввезенных автомобилей составила 5,318 млрд долларов (-7,7%).

Из стран ФРГ за аналогичный период было ввезено 11,2 тысячи новых легковых автомобилей, сокращение в годовом отношении составило 13,2%. В денежном выражении этот показатель, напротив, вырос на 11,7%, до 164,9 млн долларов.

За аналогичный период объем импорта грузовых автомобилей на территорию РФ упал на 9,2% и составил 17,7 тысяч экземпляров на общую сумму в 897,2 млн долларов (+17,9%). Из этого количества большая часть была привезена из стран дальнего зарубежья – 14,5 тысяч экземпляров (-17%). В финансовом выражении этот показатель составил 476,3 млн долларов (+15,4%). Из стран СНГ в период с января по ноябрь в Россию было ввезено 3,2 тысячи грузовых автомобилей – в 1,6 раза больше, чем за АППГ. Прирост в денежном выражении составил 21%, до 420,9 млн долларов.