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Lada Sport объявила состав пилотов в СМП РСКГ-2017

В канун XX Рождественской синхронной гонки чемпионов команда LADA Sport официально представила состав пилотов, которые в сезоне 2017 года выведут на старт седаны LADA Vesta Sport, подготовленные по требованиям двух самых быстрых классов СМП РСКГ, сообщает официальный сайт СМП РСКГ.

Президент компании АВТОВАЗ Николя Мор поздравил новых заводских пилотов: честь коллектива в Туринге будут защищать Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин, а в Супер-продакшн – Михаил Митяев и Владислав Незванкин.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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