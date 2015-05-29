Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Suzuki планирует расширить свою российскую линейку - автоновости

Suzuki планирует расширить свою российскую линейку - автоновостиSuzuki планирует расширить свою российскую линейку

Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Suzuki планирует вывести на российский рынок две новые модели – Ignis и Baleno.

Об этом журналистам рассказала глава департамента продаж и маркетинга японского автопроизводителя Ирина Зеленцова. Так, по ее словам, российская линейка Suzuki имеет все шансы пополниться двумя моделями – Baleno и Ignis.

Первый является ярким представителем сегмента B+. Его серийное производство было налажено на предприятии компании в Индии. Оттуда автомобили отгружаются не только рынки развивающихся стран, которые являются для модели ключевыми, но и в Японию и Европу. В моторную гамму четырехметрового хэтчбека входят три двигателя – 1,2-литровый «атмосферник», 1,3-литровый «дизель» и турбированный 111-сильный бензиновый мотор. У немецких автодилеров такой автомобиль можно приобрести, как минимум, за 13 790 евро (приблизительно 874 690 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Второй – это пятидверный компакт длиной 3,7 метра и внушительным для своего класса клиренсом (180 мм). В базовой комплектации автомобиль оснащается системой переднего привода – полный привод же доступен в качестве дополнительной опции. Под капотом компакта устанавливается четырехцилиндровый «атмосферник» с рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 90 л.с., который, в зависимости от комплектации, работает в паре с пятиступенчатыми вариатором или МКПП.

Впрочем, как утверждает Ирина Зеленцова, вопрос о выходе этих моделей на российский рынок пока еще находится на стадии обсуждения. В частности, эксперты Suzuki сейчас изучают экономический аспект этого вопроса. Таким образом, с высокой долей уверенности можно предположить, что окончательное решение будет принято не раньше конца 2017 года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:42      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Некоторые дизельные версии моделей Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne покинут рынок - автоновости
29-05-2015, 17:55, Автоновости
Некоторые из дизельных модификаций кроссоверов Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne покинут рынок....
Подробнее
Парижский автосалон 2016. И гаджет рулит гаджетом… - автоновости
6-11-2016, 21:00, Автоновости
Судя по нынешнему Парижскому автосалону, эпоха доминирования двигателей, трансмиссий и шасси в мировой автоиндустрии уходит в прошлое, теперь производители машин и их клиенты во главу угла ставят...
Подробнее
BMW анонсировала появление своего самого дорогого купе - автоновости
7-10-2016, 00:45, Автоновости
Новое купе M8 будет официально представлено во II-ой половине 2019 года....
Подробнее
Автопроизводители будут вместе противостоять хакерам - автоновости
25-08-2015, 15:43, Автоновости
Автопроизводители объединят свои усилия в борьбе с хакерами....
Подробнее
Наклейки «Инвалид» планируют изъять из свободной продажи - автоновости
17-11-2016, 12:57, Автоновости
Такие знаки предлагают полностью персонифицировать и выдавать только при предъявлении соответствующих документов....
Подробнее
В октябре продажи Subaru сократились на 4,6 процента - автоновости
28-11-2016, 21:02, Автоновости
Объем продаж японских автомобилей в России составил 514 экземпляров....
Подробнее
«КАМАЗ» отправил в Республику Гвинею 16 своих грузовиков - автоновости
21-12-2015, 08:04, Автоновости
Российский автопроизводитель «КАМАЗ» подарил Гвинейской республике партию своих автомобилей....
Подробнее
Opel расширит модельный ряд экомобилем
12-04-2014, 14:20, Автоновости
Германский автопроизводитель, довольно давно присматривающийся к рынку экомобилей, готов наладить серийное производство машины на электрической тяге....
Подробнее
За выброшенный из машины мусор будут штрафовать с помощью мобильного приложения - автоновости
3-08-2016, 12:09, Автоновости
Нарушителей еще не существующей статьи будут ловить с помощью смартфонов....
Подробнее
Автомобили Lada подешевели до конца зимы - автоновости
4-02-2014, 09:12, Автоновости
Российский автогигант «АвтоВАЗ» объявил скидочную кампанию на самые популярные модели Lada....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU