Renault представит новую систему ERS на сезон-2017
Команда Renault представит систему рекуперации энергии (ERS) нового поколения на машине 2017 года.Французский производитель работал над абсолютно новой конструкцией силовой установки в преддверии нового регламента-2017, полагая, что двигатель, использовавшийся на протяжении последних трех лет со времени начала гибридной эры в 2014-м, достиг своего максимального потенциала.«В этом году мы хотим подтвердить, что разобрались с двигателем, – цитирует AUTOSPORT.com исполнительного директора команды Сирила Абитбуля, выступившего на мероприятии Autosport International. – Прошлый год получился фантастическим. Это факт.Теперь же у нас будет абсолютно новая архитектура двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, мы также представим систему ERS второго поколения.В ходе этих разработок мы брали во внимание огромное количество косвенных аспектов, таких как вес, состав, требования по охлаждению, а также учитывали определенные факторы в разных погодных условиях. Некоторые из этих вещей могут показаться второстепенными, но в Ф1 нет ничего второстепенного.Как только вы достигаете максимального уровня в функционировании MGU, равного 120 киловатт, вам нужно думать о дополнительных элементах, если вы хотите достигнуть уровня топ-команд».Кроме того, Абитбуль рассказал, что в разработке новой силовой установки Renault существенно помогла Infiniti, с которой французский производитель обменивается технологиями.«Это реальный старт нашего сотрудничества, – добавил Сирил. – В прошлом году мы все делали спешно, хотя Infiniti уже была полностью готова к этому процессу. Это был переходный период во взаимоотношениях Red Bull с Renault Sport.Но теперь мы цементируем наше партнерство, которое, надеюсь, станет базой для успеха в следующие десять лет».Напомним, что Renault представит новую машину 21 февраля. Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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