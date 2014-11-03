ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Renault представит новую систему ERS на сезон-2017 Команда Renault представит систему рекуперации энергии (ERS) нового поколения на машине 2017 года. Французский производитель работал над абсолютно новой конструкцией силовой установки в преддверии нового регламента-2017, полагая, что двигатель, использовавшийся на протяжении последних трех лет со времени начала гибридной эры в 2014-м, достиг своего максимального потенциала. «В этом году мы хотим подтвердить, что разобрались с двигателем, – цитирует AUTOSPORT.com исполнительного директора команды Сирила Абитбуля, выступившего на мероприятии Autosport International. – Прошлый год получился фантастическим. Это факт. Теперь же у нас будет абсолютно новая архитектура двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, мы также представим систему ERS второго поколения. В ходе этих разработок мы брали во внимание огромное количество косвенных аспектов, таких как вес, состав, требования по охлаждению, а также учитывали определенные факторы в разных погодных условиях. Некоторые из этих вещей могут показаться второстепенными, но в Ф1 нет ничего второстепенного. Как только вы достигаете максимального уровня в функционировании MGU, равного 120 киловатт, вам нужно думать о дополнительных элементах, если вы хотите достигнуть уровня топ-команд». Кроме того, Абитбуль рассказал, что в разработке новой силовой установки Renault существенно помогла Infiniti, с которой французский производитель обменивается технологиями. «Это реальный старт нашего сотрудничества, – добавил Сирил. – В прошлом году мы все делали спешно, хотя Infiniti уже была полностью готова к этому процессу. Это был переходный период во взаимоотношениях Red Bull с Renault Sport. Но теперь мы цементируем наше партнерство, которое, надеюсь, станет базой для успеха в следующие десять лет». Напомним, что Renault представит новую машину 21 февраля.



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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