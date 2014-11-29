Эдриан Ньюи: У нового регламента есть оборотная сторона
Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1.В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно отличаться от предыдущего поколения: более агрессивный вид, более широкие шины и прибавка в пять секунд на круге.«Мне кажется, у нового регламента есть разные стороны, – признался Ньюи. — Из-за высокой прижимной силы такие повороты, как Copse в Сильверстоуне, можно будет проходить педаль в пол даже в гонке, так что быстрые повороты станут просто небольшими изгибами на прямой.Тем не менее автомобилями будет сложнее управлять с точки зрения физики. Думаю, это правильно. Гонщики специально всю зиму усердно тренируются, чтобы укрепить мышцы шеи.Но больше всего меня беспокоит вопрос с обгонами. Теперь тормозной путь будет совсем небольшим. Не спорю, у нас есть DRS, но такие обгоны никому не запоминаются.Все помнят только смелые обгоны, как, допустим, обгон Марка Уэббера Фернандо Алонсо в «Красной воде» в Спа в 2011-м.Это был решительный и продуманный маневр, который был обесценен последующим использованием DRS испанца на прямой.Сейчас есть деление на два лагеря: первый — за огромное количество прижимной силы даже в ущерб зрелищности, и второй — за то, чтобы убрали все антикрылья и сделали гонки такими, какими они были раньше.Если убрать прижимную силу, автомобиль будет выглядеть медленным. Согласитесь, довольно скучно смотреть за туринговой машиной, которая едет в одиночестве по трассе.Телевидение всё замедляет, поэтому автомобили обязаны быть быстрыми».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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