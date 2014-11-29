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Эдриан Ньюи: У нового регламента есть оборотная сторона

Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1.

В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно отличаться от предыдущего поколения: более агрессивный вид, более широкие шины и прибавка в пять секунд на круге.

«Мне кажется, у нового регламента есть разные стороны, – признался Ньюи. — Из-за высокой прижимной силы такие повороты, как Copse в Сильверстоуне, можно будет проходить педаль в пол даже в гонке, так что быстрые повороты станут просто небольшими изгибами на прямой.

Тем не менее автомобилями будет сложнее управлять с точки зрения физики. Думаю, это правильно. Гонщики специально всю зиму усердно тренируются, чтобы укрепить мышцы шеи.

Но больше всего меня беспокоит вопрос с обгонами. Теперь тормозной путь будет совсем небольшим. Не спорю, у нас есть DRS, но такие обгоны никому не запоминаются.

Все помнят только смелые обгоны, как, допустим, обгон Марка Уэббера Фернандо Алонсо в «Красной воде» в Спа в 2011-м.

Это был решительный и продуманный маневр, который был обесценен последующим использованием DRS испанца на прямой.

Сейчас есть деление на два лагеря: первый — за огромное количество прижимной силы даже в ущерб зрелищности, и второй — за то, чтобы убрали все антикрылья и сделали гонки такими, какими они были раньше.

Если убрать прижимную силу, автомобиль будет выглядеть медленным. Согласитесь, довольно скучно смотреть за туринговой машиной, которая едет в одиночестве по трассе.

Телевидение всё замедляет, поэтому автомобили обязаны быть быстрыми».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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