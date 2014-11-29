ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эдриан Ньюи: У нового регламента есть оборотная сторона Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1. В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно отличаться от предыдущего поколения: более агрессивный вид, более широкие шины и прибавка в пять секунд на круге. «Мне кажется, у нового регламента есть разные стороны, – признался Ньюи. — Из-за высокой прижимной силы такие повороты, как Copse в Сильверстоуне, можно будет проходить педаль в пол даже в гонке, так что быстрые повороты станут просто небольшими изгибами на прямой. Тем не менее автомобилями будет сложнее управлять с точки зрения физики. Думаю, это правильно. Гонщики специально всю зиму усердно тренируются, чтобы укрепить мышцы шеи. Но больше всего меня беспокоит вопрос с обгонами. Теперь тормозной путь будет совсем небольшим. Не спорю, у нас есть DRS, но такие обгоны никому не запоминаются. Все помнят только смелые обгоны, как, допустим, обгон Марка Уэббера Фернандо Алонсо в «Красной воде» в Спа в 2011-м. Это был решительный и продуманный маневр, который был обесценен последующим использованием DRS испанца на прямой. Сейчас есть деление на два лагеря: первый — за огромное количество прижимной силы даже в ущерб зрелищности, и второй — за то, чтобы убрали все антикрылья и сделали гонки такими, какими они были раньше. Если убрать прижимную силу, автомобиль будет выглядеть медленным. Согласитесь, довольно скучно смотреть за туринговой машиной, которая едет в одиночестве по трассе. Телевидение всё замедляет, поэтому автомобили обязаны быть быстрыми».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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