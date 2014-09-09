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Hyundai Group в прошлом году потеряла почти 10 процентов российских продаж - автоновости

Hyundai Group в прошлом году потеряла почти 10 процентов российских продаж - автоновостиHyundai Group в прошлом году потеряла почти 10 процентов российских продаж

Автор фото: фликр.ком

Как указывается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году южнокорейская группа компаний Hyundai Group продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам 2016 года объем реализации Hyundai Group на территории РФ был зафиксирован на уровне 145 300 экземпляров, что на 9,9% ниже результатов 2015 года. В декабре же россияне приобрели 14 061 южнокорейский автомобиль – на 11,9% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Стоит отметить, что за отчетный период доля южнокорейской группы компаний на российском рынке выросла на 0,1 процентных пункта, до 10,2%.

В структуре российских продаж Hyundai Group в 2016 году наибольшая доля (99,97%) приходится на автомобили основного бренда Hyundai. В количественном выражении, официальные дилеры компании реализовали 145 254 автомобиля, ухудшив свой результат на 9,9%. В прошлом месяце автомобили Hyundai были распроданы в количестве 14 047 экземпляров – на 11,8% больше, чем годом ранее.

Оставшиеся 0,03% приходятся на пока единственную модель премиального суббренда Genesis, представленную на российском рынке – флагманский седан G90. Напомним, что премиальный седан, как и сам суббренд, был официально представлен для российского рынка 23 сентября на специальном мероприятии. Genesis G90, который в базовой комплектации предлагается за 4 450 000 рублей, с момента начала продаж разошелся в количестве 46 экземпляров. При этом 14 из них были реализованы в декабре.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:04      |      Категория:  Автоновости
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