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IndyCar ведёт переговоры с автопроизводителями

Руководство IndyCar надеется, что разработанный долгосрочный план технического развития гоночной серии поможет привлечь новых производителей.

В четверг был представлен пятилетний план развития, согласно которому в этом году будут заморожены прошлогодние аэродинамические обвесы, с 2018 года появится новый единый обвес, а в 2021 году должно появиться новое шасси.

Часть критики нынешних обвесов заключалась в том, что они создавали препятствия для прихода новых производителей в гоночную серию, ведь им бы пришлось тратить деньги не только на разработку мотора, но и на создание аэродинамического обвеса.

Президент IndyCar Джей Фрай сказал, что желание заполучить третьего производителя помимо Chevrolet и Honda принималось во внимание при создании концепции нового единого аэродинамического обвеса и составлении пятилетнего плана развития серии.

«Одна из наших целей заключается в том, чтобы привлечь нового автопроизводителя в IndyCar, - сказал Фрай. – Частично пятилетний план создан с учётом пожеланий действующих производителей и тех, кто может появиться.

Мы считаем, что вместе с введением этого плана и появлением нового обвеса, мы убрали некоторые барьеры для прихода новых марок в наш чемпионат. А наши текущие партнёры - Chevrolet и Honda - полностью поддержали новую программу. Они участвуют в ней и выступят в программе тестов.

Но одновременно мы также советовались относительно идей этого плана с другими производителями, которых сейчас нет в IndyCar, потому что с нашей стороны было бы глупо разработать долгосрочный план, который потом бы им не понравился.

Означает ли появление этого плана, что кто-то точно придёт? Нет, но хочу снова заметить, что мы убрали препятствия, и мы думаем, что вовлечение потенциальных производителей в этот процесс пробудило в них некоторый энтузиазм».

И хотя сейчас на горизонте нет какого-то конкретного нового соперника для Chevrolet и Honda, Фрай отметил, что переговоры идут.

«Сейчас мы ведём переговоры с тремя или четырьмя производителями, - сказал Фрай. – И пока что никто из них не ответил отказом, что очень обнадёживает, мы продолжим работать над этим».

Изначально, при появлении нового шасси DW12 и нового регламента по моторам в 2012 году в IndyCar было три производителя – тогда к Honda присоединились Chevrolet и Lotus. Но у Lotus получился крайне неудачный мотор, и уже по ходу сезона они потеряли некоторых клиентов, а затем покинули серию после дебютного года.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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