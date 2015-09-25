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Audi привезла в Детройт предсерийный Q8 - автоновости

Audi привезла в Детройт предсерийный Q8 - автоновостиAudi привезла в Детройт предсерийный Q8

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Audi в рамках Международного автосалона в Детройте представила предсерийную версию совершенно нового кроссовера Q8.

Как и было обещано, на своем стенде в Детройте немецкий автопроизводитель выставил предвестника нового кроссовера Q8. Построенный на модульной платформе MLB Evo, прототип вышел несколько длиннее своего соплатформенника Q7. Его габаритные размеры составляют – 5,02 метра в длину (колесная база – 2,99 метра), 2,04 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. При этом, полезный объем багажного отделения составляет 630 литров.

Вопреки ожиданиям, профиль новинки, благодаря более покатой задней части, больше походит на универсал, чем на купеобразные Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6. «Внедорожную» же составляющую подчеркивают массивный обвес и агрессивная, рельефная фронтальная часть.

Салон автомобиля выполнен в духе современного тренда на отказ от физических элементов управления. Так, Q8 получил фирменную цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit, проекционный дисплей, а также отдельные тачскрины для управления мультимедийной системой и климат-контролем. Фактически, физическими кнопками управляются только стеклоподъемники, «аварийка» и «ручник».

В движение новый полноприводный кроссовер приводится силовой установкой, в состав которой входят: турбированный 3,0-литровый V6 с отдачей 333 л.с. и электромотора мощностью 116 л.с., который питается от модуля литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 17,9 кВт*ч. В совокупности такой агрегат выдает 449 л.с. (700 Нм). Как утверждают разработчики, Q8 с таким двигателем способен с места набрать первые 100 км/ч за 5,4 секунды, при 250 км/ч максимальной скорости.

Заявленный средний уровень расхода топлива в смешанном цикле составляет всего 2,3 литра на каждые 100 км пути. Без дозаправки кроссовер способен преодолеть тысячу километров, однако на одной лишь электротяге он продержится только 60 км.

В компании обещают, что на основе концептуального Q8 в будущем году появится серийная модель, целевой аудиторий которой станут «гики» от автомобильного мира – новинка сохранит почти полностью сенсорный интерфейс, получит постоянный выход в интернет, а также набор предустановленных приложений.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:57      |      Категория:  Автоновости
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