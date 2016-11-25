ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Haas выступила против аванса призовой суммы FOM для Force india Команда Force India попросила коммерческого босса Формулы 1 Берни Экклстоуна выплатить часть призовой суммы по итогам сезона-2016, однако получила отказ из-за несогласия конкурентов, сообщает AutoBild. Обычно участники начинают получать выплаты от FOM с мая, но с согласия со стороны других команд есть возможность получить аванс. Force India попросила у FOM часть призовой суммы за сезон-2016 В прошлом году Force India получила часть суммы, но похоже, что в этот раз попытка получить дополнительные средства в ключевое время разработки новой машины потерпела неудачу. По информации AutoBild, против выступила Haas. «Haas не поддержала выплату аванса Force India, хотя все остальные команды такое разрешение дали», - сказано в докладе немецкого издания. Предполагается, что запрос Force India был связан не с проблемами с бюджетом, а с тем, чтобы облегчить денежный поток на несколько ближайших месяцев.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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