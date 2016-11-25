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Haas выступила против аванса призовой суммы FOM для Force india

Команда Force India попросила коммерческого босса Формулы 1 Берни Экклстоуна выплатить часть призовой суммы по итогам сезона-2016, однако получила отказ из-за несогласия конкурентов, сообщает AutoBild.

Обычно участники начинают получать выплаты от FOM с мая, но с согласия со стороны других команд есть возможность получить аванс.

Force India попросила у FOM часть призовой суммы за сезон-2016

В прошлом году Force India получила часть суммы, но похоже, что в этот раз попытка получить дополнительные средства в ключевое время разработки новой машины потерпела неудачу. По информации AutoBild, против выступила Haas.

«Haas не поддержала выплату аванса Force India, хотя все остальные команды такое разрешение дали», - сказано в докладе немецкого издания.

Предполагается, что запрос Force India был связан не с проблемами с бюджетом, а с тем, чтобы облегчить денежный поток на несколько ближайших месяцев.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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