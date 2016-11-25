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"Адмирал" одержал историческую победу над "Йокеритом"

"Адмирал" одержал историческую победу над "Йокеритом"
«Йокерит» - самая неудобная для «моряков» команда в КХЛ. Сложно представить, но в КХЛ «Адмирал» в своей истории встречался с 31 клубом и лишь в матчах с «Йокеритом» не смог набрать ни одного очка – четыре поражения в четырех матчах. Причем с неприличными счетами: 3:7, 1:6, 2:3 и 1:2 в нынешнем сезоне в Хельсинки. Поэтому проклятие финнов субботним вечером Владивосток намеревался снимать. Под стать моменту и сверхнеобходимость в очках, и супераншлаг на трибунах.

Состав Александр Андриевский выставил оптимальный с одним исключением – продолжает приходить в себя после отравления Владимир Ткачёв. Пост номер один вновь доверили Игорю Бобкову, а первое символическое вбрасывание главному хоккейному эксперту страны и заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву. С первой смены игра пошла на встречных курсах, и первыми в ней отличились финны: Лаюнену удался сумасшедший щелчок впритирку со штангой от синей линии в ближний угол – 0:1.

«Моряки» с ответом не затянули, за 17 секунд реализовав большинство благодаря точному кистевому Александрова в дальнюю девятку с правого круга вбрасывания – 1:1.

Вторую половину периода «Адмирал» провел в сплошных и затяжных позиционных атаках, штурмуя ворота Хелениуса вместе со стадионом, однако голкипер «Йокерита» держался молодцом... до удаления Антилы. Которое приморцы реализовали за 16 секунд. Это Казаков шикарным кистевым врезал под планку – 2:1.

На реализацию удаления Лаюнена на старте второго периода приморцам хватило 25 секунд: Блум завершил двухходовку Александрова с Саюстовым – 3:1. Под занавес периода Казаков презентовал четвертый гол, с ближнего пятака переиграв Хелениуса – 4:1. Финнам удалось отквитать одну шайбу в большинстве за 2 секунды до перерыва – 4:2. До минимума гости сократили разрыв в счете в большинстве в начале третьего периода: Геноуэй щелкнул от синей линии под планку над плечом Бобкова – 4:3. Через две минуты стало совсем жарко:О’Нилл с добивания сравнял счет – 4:4. К счастью Казаков, оформив хет-трик, всё решил в овертайме – 5:4.



Адмирал (Владивосток) – Йокерит (Хельсинки) – 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).



14 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5600 зрителей (5550).



Судьи: Раводин (Москва), Сергеев (Жуковский).



Голы: 0:1 Лаюнен (Марьямяки, Талая, 5.04), 1:1 Александров (Казаков, 6.48, б.), 2:1 Казаков (Блум, 17.13, б.), 3:1 Блум (Александров, Саюстов, 21.26, б.), 4:1 Казаков (Жафяров, Макаренко, 33.41), 4:2 Йоэнсуу (Регин, Геноуэй, 39.58, б.), 4:3 Геноуэй (Регин, О’Нилл, 44.57, б.), 4:4 О’Нилл (Йормакка, 46.43), 5:4 Казаков (Бартулис, 61.19).



Адмирал (6): Бобков;



Бартулис-к – Блум, Краснослободцев – Райт – Саболич (2);



Моррисонн – Волченков (2), Горшков – Саюстов – Александров;



Земчёнок – Курашов, Казаков – Макаренко – Жафяров;



Ильин, Барбашев – Яковлев – Сигарёв (2), Алексеев.



Йокерит (10+2 к.ш.): Хелениус;



Риссанен (2) – Геноуэй, Йормакка (2) – Регин-к – О’Нилл;



Яакола – Лаюнен (2), Йоэнсуу – Ниеми – Салминен;



Йенсен – Лауридсен, Хухтала – Виртанен – Анттила (2);



Талая – Мяки – Марьямяки (2), Мякинен.



Броски: 39 (16+14+7+1) – 33 (9+13+10+1).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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