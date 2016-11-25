"Адмирал" одержал историческую победу над "Йокеритом"
«Йокерит» - самая неудобная для «моряков» команда в КХЛ. Сложно представить, но в КХЛ «Адмирал» в своей истории встречался с 31 клубом и лишь в матчах с «Йокеритом» не смог набрать ни одного очка – четыре поражения в четырех матчах. Причем с неприличными счетами: 3:7, 1:6, 2:3 и 1:2 в нынешнем сезоне в Хельсинки. Поэтому проклятие финнов субботним вечером Владивосток намеревался снимать. Под стать моменту и сверхнеобходимость в очках, и супераншлаг на трибунах.
Состав Александр Андриевский выставил оптимальный с одним исключением – продолжает приходить в себя после отравления Владимир Ткачёв. Пост номер один вновь доверили Игорю Бобкову, а первое символическое вбрасывание главному хоккейному эксперту страны и заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву. С первой смены игра пошла на встречных курсах, и первыми в ней отличились финны: Лаюнену удался сумасшедший щелчок впритирку со штангой от синей линии в ближний угол – 0:1.
«Моряки» с ответом не затянули, за 17 секунд реализовав большинство благодаря точному кистевому Александрова в дальнюю девятку с правого круга вбрасывания – 1:1.
Вторую половину периода «Адмирал» провел в сплошных и затяжных позиционных атаках, штурмуя ворота Хелениуса вместе со стадионом, однако голкипер «Йокерита» держался молодцом... до удаления Антилы. Которое приморцы реализовали за 16 секунд. Это Казаков шикарным кистевым врезал под планку – 2:1.
На реализацию удаления Лаюнена на старте второго периода приморцам хватило 25 секунд: Блум завершил двухходовку Александрова с Саюстовым – 3:1. Под занавес периода Казаков презентовал четвертый гол, с ближнего пятака переиграв Хелениуса – 4:1. Финнам удалось отквитать одну шайбу в большинстве за 2 секунды до перерыва – 4:2. До минимума гости сократили разрыв в счете в большинстве в начале третьего периода: Геноуэй щелкнул от синей линии под планку над плечом Бобкова – 4:3. Через две минуты стало совсем жарко:О’Нилл с добивания сравнял счет – 4:4. К счастью Казаков, оформив хет-трик, всё решил в овертайме – 5:4.
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