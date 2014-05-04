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Renault привез в Брюссель два новых электрических LCV - автоновости

Renault привез в Брюссель два новых электрических LCV - автоновостиRenault привез в Брюссель два новых электрических LCV

Автор фото: фликр.ком

Французская компания Renault в рамках Международного автосалона в Брюсселе представила электрические версии двух легких коммерческих автомобилей.

На стенде компании в Брюсселе в этом году были выставлены два электрических LCV – Master и Kangoo Z.E.. Стоит отметить, что если электроверсия фургона Kangoo Z.E. уже на протяжении шести лет подряд занимает лидирующие позиции в сегменте LCV европейского авторынка, то фургон Master впервые за всю свою историю обзавелся электрической модификацией.

Так, экологически чистая версия Renault Master приводится в движение электродвигателем мощностью 76 л.с., который способен обеспечить автомобилю максимальную скорость в 115 км/ч. Двигатель питается от модуля литий-ионных аккумуляторов совокупной емкостью 33 кВт*ч производства компании LG Chem. Как утверждают разработчики, на полной зарядке Master может преодолеть до 200 км.

Как подчеркнули официальные представители Renault во время презентации, наличие довольно тяжелого аккумулятора никоим образом не сократит количество груза, которое Master сможет взять на борт. Кроме того, французский электрический LCV, как и версия на традиционном топливе, будет продаваться в двух вариациях разной высотой и трех вариация с разной длиной кузова.

Бестселлер Kangoo Z.E., который уже давно ездит на электричестве, получил новый 60-сильный двигатель и модуль литий-ионных аккумуляторов, совокупная емкость которого составляет 23 кВт*ч. Благодаря последнему запас хода фургона вырос с прежних 170 км до 270 км.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:57      |      Категория:  Автоновости
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