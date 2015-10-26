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Стефан Петерансель: Поединок с Лёбом получился напряжённым

Гонщик Peugeot Sport Стефан Петерансель рассказал о том, как для него прошёл «Дакар-2017», по итогам которого он одержал рекордную 13-ю победу, опередив во внутрикомандном поединке Себастьена Лёба.

«Перед стартом мы понимали, что победа далеко не гарантирована, - цитирует Петеранселя официальный сайт «Дакара». – Конкуренция внутри команды была очень жёсткой, а в общей сложности на победу претендовали семь или восемь гонщиков. К середине дистанции осталось четыре фаворита, а к концу всё свелось к борьбе между мной и Себастьеном. Наш поединок получился напряжённым, каждый из нас старался ехать как можно быстрее.

Я хочу поблагодарить Peugeot за потрясающие машины для наших экипажей и решение не использовать командную тактику, поскольку это поставило нас в равные условия.

Я боролся с невероятно быстрым чемпионом, знающим, как контролировать ход гонки, и не поддающимся на провокации. Вчера всё решил прокол шины [на машине лидировавшего Лёба], и это вероятно стало ключевым моментом всего «Дакара». Моя стратегия заключалась в том, чтобы заставлять Себастьена действовать на пределе своих возможностей. В результате он допустил несколько ошибок. Так что дело здесь не только в удаче».

Себастьен Лёб: Мы выступили очень хорошо, учитывая сложность "Дакара-2017"

Другой напарник Петеранселя Сириль Депре финишировал на третьем месте, завоевав свой первый подиум на «Дакаре» в категории внедорожников.

«Наличие хорошей машины стало ключом к этому результату, - прокомментировал шестикратный победитель «Дакара» в классе мотоциклов. – Я очень доволен, ведь уступил только таким парням, как Петерансель и Лёб. Так что расстраиваться нечему.

Я должен прибавить на всех типах покрытия. Хорошо понимаю, над чем нужно поработать. С каждым годом я становлюсь всё ближе к лидерам. Конечно, подняться ещё на два места будет очень тяжело. Необходимо работать 365 дней в году, чтобы действительно почувствовать себя полностью готовым. Важно сохранять мотивацию, но, конечно, вся эта работа невозможна без поддержки команды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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