Сергей Карякин: Я не мог поверить в свою победу до последнего момента
Триумфатор «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин дал флеш-интервью сразу же после завершения престижнейшего ралли-рейда.«Здорово, наконец, пересечь финишную черту. Это особенное чувство, тем более, когда ты на первом месте, – сказал Сергей. – В данный момент, я не могу объяснить словами, что значит быть первым на "Дакаре", да и пока я еще не держал главный приз в своих руках.Все произошло буквально только что. Я не мог поверить в свою победу до последнего момента.Я хочу поблагодарить свою команду, которая проделала огромную работу. Благодаря ей мы сумели одержать победу. Эта виктория важна для всех нас, для России в целом. Раньше представители нашей страны побеждали только в категории грузовиков, а сейчас нам покорился "Дакар" в классе квадроциклов.Мы шли к этому успеху очень долго, на протяжении четырех лет».Arrival ASS Rio Cuarto ??Sergey Karyakin (254 - Quads) ????Winner of #Dakar2017 ???#DakarHeroes pic.twitter.com/4zZVtXlfqs— DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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