ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сергей Карякин: Я не мог поверить в свою победу до последнего момента Триумфатор «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин дал флеш-интервью сразу же после завершения престижнейшего ралли-рейда. «Здорово, наконец, пересечь финишную черту. Это особенное чувство, тем более, когда ты на первом месте, – сказал Сергей. – В данный момент, я не могу объяснить словами, что значит быть первым на "Дакаре", да и пока я еще не держал главный приз в своих руках. Все произошло буквально только что. Я не мог поверить в свою победу до последнего момента. Я хочу поблагодарить свою команду, которая проделала огромную работу. Благодаря ей мы сумели одержать победу. Эта виктория важна для всех нас, для России в целом. Раньше представители нашей страны побеждали только в категории грузовиков, а сейчас нам покорился "Дакар" в классе квадроциклов. Мы шли к этому успеху очень долго, на протяжении четырех лет». Arrival ASS Rio Cuarto ??Sergey Karyakin (254 - Quads) ????Winner of #Dakar2017 ???#DakarHeroes pic.twitter.com/4zZVtXlfqs — DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2017 г.

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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