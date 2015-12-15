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Сергей Карякин: Я не мог поверить в свою победу до последнего момента

Триумфатор «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин дал флеш-интервью сразу же после завершения престижнейшего ралли-рейда.

«Здорово, наконец, пересечь финишную черту. Это особенное чувство, тем более, когда ты на первом месте, – сказал Сергей. – В данный момент, я не могу объяснить словами, что значит быть первым на "Дакаре", да и пока я еще не держал главный приз в своих руках.

Все произошло буквально только что. Я не мог поверить в свою победу до последнего момента.

Я хочу поблагодарить свою команду, которая проделала огромную работу. Благодаря ей мы сумели одержать победу. Эта виктория важна для всех нас, для России в целом. Раньше представители нашей страны побеждали только в категории грузовиков, а сейчас нам покорился "Дакар" в классе квадроциклов.

Мы шли к этому успеху очень долго, на протяжении четырех лет».

Arrival ASS Rio Cuarto ??Sergey Karyakin (254 - Quads) ????Winner of #Dakar2017 ???#DakarHeroes pic.twitter.com/4zZVtXlfqs

— DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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