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Bentley намерена «озеленить» весь свой модельный ряд - автоновости

Bentley намерена «озеленить» весь свой модельный ряд - автоновостиBentley намерена «озеленить» весь свой модельный ряд

Автор фото: фликр.ком

Британская компания Bentley поделилась своими планами по «озеленению» своего модельного ряда.

В рамках конференции Automotive News World Congress глава британского автопроизводителя Вольфганг Дюрхаймер заявил, что до 2022 года каждая модель в глобальной линейке бренда получит гибридную силовую установку и систему зарядки аккумуляторов от бытовой сети.

Предполагается, что первым в очереди на получение гибридных модификаций станет семейство Continental GT. По предварительной информации, силовая установка для этих автомобилей будет позаимствована у немецкого Porsche Cayenne S E-Hybrid. Напомним, что она состоит из 333-сильного компрессионного двигателя с рабочим объемом 3,0-литра и электрический мотор. В совокупности, такой агрегат выдает 416 л.с., а питается от модуля литий-ионных аккумуляторов емкостью 10,8 кВт*ч.

К началу 2018 года, уже после создания гибридного Continental GT, британцы планируют выпустить «зеленую» модификацию кроссовера Bentayga. И только после этого начнет разработка гибридных версий всех остальных моделей.

По более ранним прогнозам экспертов британской компании, установка гибридных двигателей сократит средний уровень выбросов токсических веществ, приблизительно, на 70%.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:01      |      Категория:  Автоновости
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