Владимир Васильев: Наверное, никогда так много не копали!
Пилот G-Energy Team Владимир Васильев прокомментировал триумф экипажа на «Африка Эко Рейс-2017». После первой крайне удачной половины гонки россияне стали примером стабильности, победив с преимуществом более, чем в два часа.«Гонка была прикольной – очень много покапали. Наверное, никогда так много не копали! – начал Васильев. – В Марокко получились очень интересные дорожки, очень техничные, а Мавритания запомнилась, конечно, песками и скоростными участками. Правда последних было много, и они были длинными — по сто километров это, конечно, не очень спортивно. Но в целом, очень хорошая гонка — я думаю, что в будущем тут можно сделать несколько достойных соревнований».«Интересная и сложная гонка, – продолжил штурман Константин Жильцов. – Никаких каникул нам никто не предлагал, потому что легенду писал Рене Метж, для которого спортивная составляющая маршрута — главная. У него есть свой стиль написания дорожной книги, к которому нужно привыкнуть. Как только ты понял, по какой схеме все прописано, дальше все складывается хорошо и интересно.Я согласен с тем, что оказалось много скоростных прямиков. Но так уж Мавритания устроена, что без них не обойтись. Невозможно за один день устроить каждый этап так, чтобы были и камни, и дюны, и скоростные участки.От дюны к дюне необходимо переезжать, поэтому быстрых дорожек оказалось больше, чем хотелось бы. Да к тому же наши соперники на багги едут по ним быстрее, и мы ничего не можем с этим поделать. Жаль, что мы не заезжали еще в несколько стран, как было раньше на классическом рейде «Дакар», так как организаторам все пришлось делать компактно».Уже сегодня, 14 января, россиян ждет торжественный проезд и награждение на подиуме «Африка Эко Рейс-2017».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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