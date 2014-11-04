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Василий Грязин проведёт сезон в мировом ралли-кроссе

Вице-чемпион России по ралли 2012 года Василий Грязин в этом году окончательно перейдёт в ставший весьма популярным вид автомобильного спорта.

«В 2017 году я полностью переключаюсь на ралли-кросс, – заявил Василий Грязин в интервью АВТОСПОРТ.com.ru. – В ралли буду выступать только в том случае, если будет такая возможность и такие предложения. Но основная задача у нас – проехать весь чемпионат мира по ралли-кроссу в зачёте RX2, который раньше назывался RX Lites.

В календаре этой серии всего семь этапов – на пять меньше, чем в самом мощном классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12 этапов было бы слишком».

Но программа выступлений российского гонщика не ограничится только серией RX2.

«Мы будем выбирать какие-то гонки между этапами, чтобы поддерживать форму, – продолжил Василий. – Скорее всего проедем несколько этапов чемпионата Швеции. Но основная задача – подготовка к чемпионату мира. Будем пытаться получить максимум опыта».

К сожалению, ближайший для российских болельщиков этап World RX в Латвии в этом году не войдёт в программу чемпионата RX2. Однако у Василия Грязина есть желание проехать латвийскую гонку в самом мощном классе Supercar.

«Не буду ничего обещать, но я рассматриваю один вариант, не знаю пока, реален он или нет. Я бы очень хотел и стремлюсь к тому, чтобы попробовать проехать этап в Латвии на "суперкаре". Это не план, это желание, которое я сейчас стараюсь всеми силами реализовать», – добавил гонщик.
Календарь чемпионата RX2 на 2017 год

13-14 мая – Бельгия, Метте

27-28 мая – Великобритания, Лидден-Хилл

10-11 июня – Норвегия, Хёлл

1-2 июля – Швеция, Хольес

5-6 августа – Канада, Труа-Ривьер

2-3 сентября – Франция, Лоэак

11-12 ноября – Южная Африка, Кейптаун

Алексей Сергеев специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Василий Грязин проведёт сезон в мировом ралли-кроссеХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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