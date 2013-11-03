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Продажи Jaguar Land Rover в России сократились на 11 процентов - автоновости

Продажи Jaguar Land Rover в России сократились на 11 процентов - автоновостиПродажи Jaguar Land Rover в России сократились на 11 процентов

Автор фото: фликр.ком

Как указывается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2016 году британская группа компаний Jaguar Land Rover (JLR) продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

По данным аналитиков АЕБ, объем реализации автомобилей Jaguar Land Rover в России был зафиксирован на уровне 11 195 экземпляров, что на 11% ниже показателей 2015 года. В декабре же британская группа компаний сумела продать на российском рынке 1 064 автомобилей, ухудшив свои результаты на 13,3%. Стоит отметить, что, несмотря на падение продаж, JLR сумела сохранить свою долю рынка на уровне позапрошлого года – 0,8%.

В структуре российских продаж JLR в 2016 году наибольшая доля (81,5%) пришлась на автомобили бренда Land Rover. В абсолютных числах, за год компания сумела реализовать на территории РФ 9 122 внедорожника, что на 21,4% меньше, чем в прошлом году. По итогам предыдущего месяца объемы реализации автомобилей этого бренда сократились на 32%, до 785 экземпляров.

Оставшиеся 18,5% приходятся на автомобили бренда Jaguar. Официальные дилеры компании в 2016 году передали в руки своих российских клиентов 2 073 автомобиля, улучшив показатели 2015 года более чем в два раза (+113,3%). При этом, в декабре динамика продаж была зафиксирована на еще более высоком уровне. Так, за месяц россияне приобрели 279 британских спортивных авто, что на 287,5% превышает показатели АППГ.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:06      |      Категория:  Автоновости
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