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20 января Ducati проведёт презентацию мотоцикла 2017 года

Заводская команда Ducati анонсировала дату презентации нового мотоцикла.

Байк Desmosedici GP17 будет представлен в следующую пятницу, 20 января, на официальном сайте и Facebook конюшни. Начало прямой трансляции в 12:20 по московскому времени.

Напомним, что в предстоящем сезоне Ducati будет выступать с обновлённым составом гонщиков – новым напарником Андреа Довициозо станет трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, который уже опробовал мотоцикл итальянской марки на постсезонных тестах в Валенсии в начале ноября.

19 января свой новый мотоцикл покажет Yamaha.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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