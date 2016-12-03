20 января Ducati проведёт презентацию мотоцикла 2017 года
Заводская команда Ducati анонсировала дату презентации нового мотоцикла.Байк Desmosedici GP17 будет представлен в следующую пятницу, 20 января, на официальном сайте и Facebook конюшни. Начало прямой трансляции в 12:20 по московскому времени.Напомним, что в предстоящем сезоне Ducati будет выступать с обновлённым составом гонщиков – новым напарником Андреа Довициозо станет трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, который уже опробовал мотоцикл итальянской марки на постсезонных тестах в Валенсии в начале ноября.19 января свой новый мотоцикл покажет Yamaha.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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