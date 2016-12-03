ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 20 января Ducati проведёт презентацию мотоцикла 2017 года Заводская команда Ducati анонсировала дату презентации нового мотоцикла. Байк Desmosedici GP17 будет представлен в следующую пятницу, 20 января, на официальном сайте и Facebook конюшни. Начало прямой трансляции в 12:20 по московскому времени. Напомним, что в предстоящем сезоне Ducati будет выступать с обновлённым составом гонщиков – новым напарником Андреа Довициозо станет трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, который уже опробовал мотоцикл итальянской марки на постсезонных тестах в Валенсии в начале ноября. 19 января свой новый мотоцикл покажет Yamaha.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что не удивился, узнав о решении Нико Росберга покинуть Формулу 1. Нико Росберг завершил карьеру в Формуле 1 «Спорту будет его не хватать, но я... Подробнее Сегодня на сокращенном из-за непредсказуемых погодных условий шестом спецучастке в южной жемчужине Казахстана Алматы Айрат Мардеев за рулем Камаза показал лучшее время. Таким образом, гонщики... Подробнее Льюис Хэмилтон заявил, что у него не возникло проблем с модернизированной силовой установкой, несмотря на то, что его напарнику Нико Росбергу после третьей тренировки пришлось вернуться к предыдущей... Подробнее Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф убежден, что гонщицкий талант Паскаля Верляйна позволит определить истинный уровень машины Manor. Изначально Паскаль не был фаворитом на место в британской... Подробнее Впервые в рамках розыгрыша "Кубка большого Владивостока" в субботу, 4 июля, состоится товарищеский матч между главным футбольным коллективом Приморья "Лучом-Энергией" и сборной Владивостока.... Подробнее Состав «Адмирала» на поединок с «Трактором» претерпел всего лишь одно изменение: приболевшего Дугина с центре ударной тройки заменил экс-«тракторист» Саюстов. На посту номер один в третьем матче... Подробнее Состязания состоялись при поддержке администрации Находки. В открытом первенстве городского округа по конкуру приняли участие более 30 человек из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Артема,... Подробнее Основная гонка шестого этапа WTCC, проходящего в этот уик-энд на подмосковной трассе Moscow Raceway, получилась менее богатой на события, чем первый воскресный заезд. Стартовавшие с первого ряда... Подробнее Успешно выступили юные спортсмены Партизанска, воспитанники тренера Алексея Кима на открытом кубке Приморья по тхэквондо ИТФ, который проходил 21-22 февраля 2016 года в кампусе ДВФУ на острове... Подробнее Себастьен Лёб нацелен следующем сезоне WTCC прибавить в работе с настройками и гоночном мастерстве... Подробнее