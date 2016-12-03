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Мотокросс на льду - такие соревнования проводятся только во Владивостоке!

Мотокросс на льду - такие соревнования проводятся только во Владивостоке!
Во Владивостоке на Рождество, 7 января, состоялись 1-ые этапы чемпионата и Кубка города по мотокроссу на льду. Эти соревнования прошли на озере Юность.



В целях обеспечения безопасности перед стартами сотрудниками МЧС вместе с судейской коллегией были проведены промеры глубины озера и степень его замерзания. Подтвердив безопасность ледяной трассы и разрешив провести соревнования сотрудники МЧС порадовали всех участников и зрителей вкусной гречневой кашей и горячим чаем!



Спортсмены вышли на старт в шести различных категориях, отличающихся по возрасту, степени оснастки и мощности мотоциклов. Главный судья и он же главный организатор гонок - ветеран приморского авто-мотоспорта Евгений Манышев дал старт первого заезда самым юным участникам, самому младшему из которых было всего 3,5 года (!). Несмотря на то что к этому моменту поднялся сильный ветер, который разметал снег по трассе, все малыши без потерь доехали до финиша.



«Такие соревнования, проводятся только у нас в Приморье, ведь все спортсмены едут на простых кроссовых мотоциклах! Очень важно, что на этих соревнованиях ребята получают огромный опыт управления техникой это им очень сильно пригодится летом, в гонках на открытом грунте. Но главное, что все ребята они заняты делом и техникой и у них нет времени на шалости и глупости», - сказал Евгений Манышев.



Геннадий Иванцов, фото автора



Результаты первого этапа чемпионата и Кубка г. Владивостока по мотокроссу на льду:



Класс 50 см

1 место - Артемий Лукашов;

2 место - Степан Тюфтин;

3 место - Артем Маринюк.

Класс 65 см

1 место - Сергей Журавлев;

2 место - Дмитрий Быков;

3 место - Вадим Науменко.

Класс 85 см

1 место - Александр Жуков;

2 место - Сергей Журавлев;

3 место - Денис Башмаков.

Класс 125 см

1 место - Александр Черевченко.

Класс 500 см (мастера, шип кулкатор)

1 место - Денис Грызенков;

2 место - Захар Челышков;

3 место - Алексей Ковтун.

Класс 500 см (мастера, шип острый)

1 место - Николай Коминский;

2 место - Антон Манышев.

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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