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АвтоВАЗ планирует наладить выпуск автомобилей в Иране - автоновости

АвтоВАЗ планирует наладить выпуск автомобилей в Иране - автоновостиАвтоВАЗ планирует наладить выпуск автомобилей в Иране

Автор фото: фликр.ком

Отечественная компания АвтоВАЗ поделилась с журналистами планами по выходу на автомобильный рынок Исламской Республики Иран.

Самый крупный российский автопроизводитель в текущем году намерен увеличивать объемы экспортных поставок автомобилей, собранных на российских заводах, как минимум, на 50%. Планируется, что в течение года на внешние рынки будет отгружено около 30 тысяч автомобилей.

Стоит отметить, что наиболее перспективными направления для экспорта в компании считают, страны СНГ, некоторые страны Восточной Европы (где, к примеру, свою нишу может занять соответствующая нормам Евро-6 Lada Vesta), страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Пока же ключевыми внешними рынками для АвтоВАЗа являются рынки Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Египта и Германии.

Однако на этом планы компании по покорению зарубежных рынков не ограничиваются. Так, АвтоВАЗ намерен организовать серийное производство автомобилей бренда Lada на территории Ирана. Об этом журналистам рассказал глава компании Николя Мор.

«Иран — очень важный рынок, его емкость — 1,3-1,4 млн автомобилей в год. Он почти такой же по размеру, как российский. Условия по организации локализации там очень жесткие. И, наверное, лучше всего зайти на рынок Ирана через местного индустриального партнера и производить автомобили на месте. Renault уже присутствует в Иране, и, мы надеемся, они будут нам помогать наладить и наше присутствие там», - заявил он.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:02      |      Категория:  Автоновости
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