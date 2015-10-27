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Дерек Уорик: Гран При Великобритании останется на Сильверстоуне

Президент BRDC Дерек Уорик, выступая на форуме Autosport International-2017, выразил уверенность в том, что Сильверстоун продолжит принимать Гран При Великобритании после 2019 года.

Как стало известно на прошлой неделе, британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера, в связи с серьёзными финансовыми убытками рассматривает возможность расторжения контракта, рассчитанного до 2026 года.

Владельцы Сильверстоуна рассчитывают на помощь Liberty Media

«Я чувствую, что мы не сможем обойтись без Гран При Великобритании и Сильверстоуна. Поэтому нужно найти определённый компромисс в переговорах с Берни Экклстоуном или людьми из Liberty Media, - цитирует Уорика NBC Sport. - Мы уже провели встречу с Liberty и Чейзом Кэри, они понимают нашу дилемму. Свет в конце туннеля виден, так что Гран При будет проходить и после 2019 года.

Мы ведём переговоры с правительством, чтобы узнать, могут ли они нам помочь. Даже Берни позвонил и сказал: «Давайте назначим встречу и проведём переговоры». Так что мы настроены оптимистично».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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