BMW Group продемонстрировала незначительный прирост продаж в 2016 году - автоновости

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2016 года немецкая группа компаний BMW Group вышла в плюс по продажам автомобилей на российском рынке.

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом году объем продаж автомобилей немецкой группы компаний составил 28 867 экземпляров, что всего на 0,1% или 31 шт. превышает результаты 2015 года. При этом за прошлый месяц на территории РФ было продано 2 467 автомобилей аффилированных брендов. В сравнении с декабрем 2015 года этот показатель вырос на 10,5%. За отчетный период доля BMW Group на российском рынке выросла на 0,2 процентных пункта, до 2%.

В структуре российских продаж BMW Group в 2016 году наибольшая доля (94,8%) приходится на автомобили основного бренда BMW. Так, за год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 27 507 автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 0,1%. В декабре россияне приобрели 2 338 немецких авто - на 9,4% больше, чем годом ранее.

Оставшиеся 5,2% продаж приходятся на автомобили британского бренда Mini. За все двенадцать месяцев на российском рынке было реализовано 1 360 автомобилей этого бренда, прирост в годовом отношении составил 0,7%. При этом за последний месяц этого периода британский автопроизводитель продал в России 129 автомобилей – на 35,8% больше, чем в декабре 2015 года.