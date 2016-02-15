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В ДВФУ будет создан центр подготовки приморских паралимпийцев

В ДВФУ будет создан центр подготовки приморских паралимпийцев
Краевой центр подготовки паралимпийцев будет создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом на встрече договорились исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и президент Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег», руководитель приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов Артем Моисеенко. В планах - уже в этом году провести в ДВФУ несколько соревнований, в том числе по танцам на колясках.

Президент «Ковчега» рассказал, что университет регулярно выступает площадкой для региональных турниров и марафонов с участием людей с инвалидностью. По словам Артема Моисеенко, кампус ДВФУ действительно является лучшим в России по организации доступной среды и имеет большие перспективы для развития паралимпийского спорта, а также подготовки атлетов к летним играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.

«ДВФУ готов поддерживать инициативы по развитию паралимпийских видов спорта в регионе, создать в кампусе центр подготовки, проводить соревнования. Мы должны помогать тем, кто помогает людям с инвалидностью не падать духом, ведет за собой и вдохновляет на новые свершения», - отметил Никита Анисимов.

Уже этим летом в ДВФУ планируется провести первые международные соревнования с участием спортсменов-колясочников из Японии и фестиваль танцев на колясках «Inclusive Dance» для людей с инвалидностью из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, Никита Анисимов также предложил Артему Моисеенко прочитать в университете цикл открытых лекций - мотивирующие выступления президента «Ковчега», уверен и.о. ректора, будут интересны студентам разных направлений.

Стоит отметить, что кампус Дальневосточного федерального университета построен с соблюдением всех современных требований доступной среды. Жилые, учебные, спортивные корпуса и подъезды к ним оборудованы приспособлениями, которые позволяют заехать на коляске, предусмотрены специальные парковки, лифты, санузлы, места в аудиториях, номера для маломобильных студентов и гостей в жилых корпусах, а в научной библиотеке запущен комплекс средств доступа к фондам для слабовидящих.



Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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