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В России опробуют дороги из солнечных панелей - автоновости

В России опробуют дороги из солнечных панелей - автоновостиВ России опробуют дороги из солнечных панелей

Автор фото: фликр.ком

Федеральное дорожное агентство Росавтодор планирует перенять опыт французских коллег и протестировать новое высокотехнологичное дорожное покрытие из солнечных батарей.

В декабре прошлого года власти Франции завершили первый этап проекта автомобильной дороги, способной вырабатывать электроэнергию. Трасса в Нормандии, близ города Турувр была выложена специально сконструированными модулями солнечных батарей с защитным слоем, который позволяет избежать повреждения колесами автомобилей чувствительной электроники.

На данный момент, высокотехнологичным покрытием оборудован только один километр этой дороги, что с одной стороны не так уж и много. Однако общая площадь светопоглощающей поверхности составляет 28 м2 и, по расчетам специалистов, этого должно хватить для выработки достаточного количества электроэнергии для питания небольшого города с населением около 5 тысяч человек.

«Использование поверхности автодорог для размещения панно, превращающих энергию солнечного света в электричество, позволяет сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства», - заявила в ходе церемонии открытия министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Сеголен Руаяль.

После успешной реализации первого этапа этого проекта, им заинтересовались профильные ведомства разных стран, в том числе и России. Так, в Росавтодоре планируют испытать такое покрытие в российских реалиях. Более того, специалисты ведомства уже приступили к работе.

«Дорога, поскольку она темная, всегда хорошо нагревается, и разумно с ее помощью получать электроэнергию. При этом электричества у нас всегда не хватает, поэтому логично находить новые пути его получения. Но эффективность дорог из солнечных батарей пока неясна, это вопрос, который требует серьезного исследования», - прокомментировал научный сотрудник Института химической физики РАН Вадим Никольский. Однако, по его мнению, для успешного внедрения такой системы в России, необходимо доработать ее для того, чтобы покрытие было гораздо более устойчиво к нашему климату.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:06      |      Категория:  Автоновости
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