ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Руководство IndyCar продлило соглашение с Dallara Компания Dallara останется единственным поставщиком шасси в серии IndyCar до 2020 года включительно. На этой неделе итальянская компания продлила контракт с руководством гоночной серии, о чём было объявлено вчера. Последнее шасси компании DW12 дебютировало в IndyCar в 2012 году, и 2017-й станет шестым сезоном, когда оно будет использоваться. «Продолжение сотрудничества с Dallara предоставляет нашей гоночной серии и участникам наших соревнований большую уверенность в будущем, – сказал президент серии IndyCar Джей Фрай. – Dallara является техническим партнёром серии IndyCar уже 20 лет, и мы рады продлить наше соглашение». Продление контракта происходит накануне больших изменений в области аэродинамики в IndyCar. Предстоящий сезон станет последним в эре аэродинамических обвесов от Chevrolet и Honda, которая началась в 2015 году. В 2018 году появится новый единый аэродинамический обвес, который по своей форме будет напоминать классические машины IndyCar. И хотя официально об этом объявлено не было, ни для кого не станет сюрпризом, если именно Dallara будет играть важную роль в создании нового единого обвеса, внешний вид которого будет напоминать машины серии ChampCar. Также, если исходить из контракта, новое шасси в IndyCar, скорее всего, появится в 2021 году. «Мы работаем вместе ради достижения общих целей, и поэтому нас восхищает возможность более плотно работать с командами, – сказал исполнительный директор Dallara Automobili Андрэа Понтремоли. – Мы хотим внести свой вклад в их успех и в успех гоночной серии». Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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