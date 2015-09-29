Руководство IndyCar продлило соглашение с Dallara

Компания Dallara останется единственным поставщиком шасси в серии IndyCar до 2020 года включительно. На этой неделе итальянская компания продлила контракт с руководством гоночной серии, о чём было объявлено вчера.Последнее шасси компании DW12 дебютировало в IndyCar в 2012 году, и 2017-й станет шестым сезоном, когда оно будет использоваться.«Продолжение сотрудничества с Dallara предоставляет нашей гоночной серии и участникам наших соревнований большую уверенность в будущем, – сказал президент серии IndyCar Джей Фрай. – Dallara является техническим партнёром серии IndyCar уже 20 лет, и мы рады продлить наше соглашение».Продление контракта происходит накануне больших изменений в области аэродинамики в IndyCar. Предстоящий сезон станет последним в эре аэродинамических обвесов от Chevrolet и Honda, которая началась в 2015 году. В 2018 году появится новый единый аэродинамический обвес, который по своей форме будет напоминать классические машины IndyCar.И хотя официально об этом объявлено не было, ни для кого не станет сюрпризом, если именно Dallara будет играть важную роль в создании нового единого обвеса, внешний вид которого будет напоминать машины серии ChampCar. Также, если исходить из контракта, новое шасси в IndyCar, скорее всего, появится в 2021 году.«Мы работаем вместе ради достижения общих целей, и поэтому нас восхищает возможность более плотно работать с командами, – сказал исполнительный директор Dallara Automobili Андрэа Понтремоли. – Мы хотим внести свой вклад в их успех и в успех гоночной серии».Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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