"Приморочка" принимает "Воронеж"

14 и 15 января наша «Приморочка» проведет первые домашние матчи в этом году. Наш соперник – ВК «Воронеж» (Воронеж). Начало игр в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.
Представляем соперника. «Воронеж» (Воронеж)
Год основания: 2006
Наивысшее достижение: 9 место (Суперлига - 2016)
Домашняя арена: СК Дворца творчества детей и молодёжи
Вместимость: 550 зрителей
Официальный сайт: http://www.vkvoronezh.ru
Официальная группа Вконтакте: http://vk.com/voronezhvoleyball (1301 участник)
Цвет формы: Синий/белый
«Воронеж» последние два года выступал в элитном дивизионе чемпионата России, но из-за финансовых проблем был вынужден пойти на понижение в классе. В первый сезон в Суперлиге воронежская команда заняла последнее 10 место, а в по итогам прошлого сезона стала 9 из 11 команд.
В сезоне 2013/14 «Приморочка» и «Воронеж» вместе играли в Высшей лиге «А», провели между собой четыре встречи, в которых 3 победы достались нашим соперницам, и одну победу на тай-брейке одержала «Приморочка». Заняв по итогам этого сезона 4 место «Воронеж» перешел в Суперлигу вместо отказавшейся от повышения в классе «Северянки», ставшей третьей.
В составе «Воронежа» в этом сезоне капитаном и основной связующей является Екатерина Лазарева, выступавшая в минувшем сезоне в составе нашей «Приморочки».
На сегодняшний день «Воронеж» занимает 6 место в турнирной таблице Высшей лиги «А», в 10 матчах команда Левона Джагиняна одержала 5 побед и потерпела 5 поражений и имеет равное количество выигранных и проигранных партий – 20:20.
История встреч
Соотношения побед/поражений: 1:5
27.09.12 Кубок России. «Приморье» - «Воронеж» 1:3 (14:25, 25:23, 12:25, 14:25)
Соперники Nissan в Чемпионате мира по гонкам на выносливость назвали новый спортпрототип команды GT-R LM NISMO смелым и амбициозным. Технические руководители программ LMP1 Audi, Porsche и Toyota LMP1...
Уже третий год подряд в приморской столице проводится незабываемое мероприятие - «Зарядка со стражем порядка». И прошедшее вчера, 10 августа, на стадионе гимназии №2 событие не стало исключением. На...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!