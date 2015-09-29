"Приморочка" принимает "Воронеж"

14 и 15 января наша «Приморочка» проведет первые домашние матчи в этом году. Наш соперник – ВК «Воронеж» (Воронеж). Начало игр в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.





Представляем соперника. «Воронеж» (Воронеж)





Год основания: 2006

Наивысшее достижение: 9 место (Суперлига - 2016)

Домашняя арена: СК Дворца творчества детей и молодёжи

Вместимость: 550 зрителей

Официальный сайт: http://www.vkvoronezh.ru

Официальная группа Вконтакте: http://vk.com/voronezhvoleyball (1301 участник)

Цвет формы: Синий/белый





«Воронеж» последние два года выступал в элитном дивизионе чемпионата России, но из-за финансовых проблем был вынужден пойти на понижение в классе. В первый сезон в Суперлиге воронежская команда заняла последнее 10 место, а в по итогам прошлого сезона стала 9 из 11 команд.





В сезоне 2013/14 «Приморочка» и «Воронеж» вместе играли в Высшей лиге «А», провели между собой четыре встречи, в которых 3 победы достались нашим соперницам, и одну победу на тай-брейке одержала «Приморочка». Заняв по итогам этого сезона 4 место «Воронеж» перешел в Суперлигу вместо отказавшейся от повышения в классе «Северянки», ставшей третьей.





В составе «Воронежа» в этом сезоне капитаном и основной связующей является Екатерина Лазарева, выступавшая в минувшем сезоне в составе нашей «Приморочки».





На сегодняшний день «Воронеж» занимает 6 место в турнирной таблице Высшей лиги «А», в 10 матчах команда Левона Джагиняна одержала 5 побед и потерпела 5 поражений и имеет равное количество выигранных и проигранных партий – 20:20.





История встреч

Соотношения побед/поражений: 1:5





27.09.12 Кубок России. «Приморье» - «Воронеж» 1:3 (14:25, 25:23, 12:25, 14:25)

30.10.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Воронеж» 0:3 (11:25, 13:25, 22:25)

31.10.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Воронеж» 3:2 (25:21, 26:24, 22:25, 20:25, 15:10)

12.02.14 Высшая лига «А». «Воронеж» - «Приморочка» 3:0 (25:10, 25:14, 25:17)

13.02.14 Высшая лига «А». «Воронеж» - «Приморочка» 3:2 (25:22, 20:25, 25:9, 22:25, 15:12)





Пресс-служба ВК "Приморочка"