SsangYong представил обновленную версию Korando C - автоновости

Автор фото: фликр.ком Южнокорейская компания SsangYong официально представила обновленную версию кроссовера Korando C. Южнокорейский кроссовер Korando C, который на российском рынке более известен под именем Actyon, во второй раз за всю свою семилетнюю историю переживает процедуру рестайлинга. Предыдущее обновление же датируется 2013-ым годом. Стоит отметить, что как четыре года назад, так и сейчас, изменения во внешности кроссовера разделили сообщество. И если раньше полярность мнений ощущалась не так остро, то теперь вокруг дизайна автомобиля разгорелись настоящие споры. С одной стороны, никаких революционных изменений не произошло – сильно поменялась только передняя часть кроссовера. Она стала более детализированной и рельефной, архитектура оптики стала более сложной, а радиаторная решетка получила уникальный изгиб реек. С другой стороны, все эти новшества показались другой части сообщества слишком вычурными. Внутри автомобиля появился более современный мультифункциональный руль, новый информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым экраном и улучшенным интерфейсом MirrorLink, а также новая приборная панель, в которой тахометр и спидометр утоплены каждый в свой «колодец» и подсвечиваются одним из шести цветов на выбор. Под капотом автомобиля все как и прежде – турбированный 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе с отдачей 178 л.с., который в зависимости от комплектации поставляется с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Кроме того, в качестве дополнительной опции будет предложена система полного привода. Серийное производство новинки уже стартовало и цены для родного авторынка уже объявлены – за самый бюджетный вариант придется выложить от 18 700 долларов (приблизительно 1 110 120 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). В ближайшем будущем новинка выйдет и на внешние рынки.

