ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Участники «Африка Эко Рейс-2017» оставили позади десятый, предпоследний спецучасток ралли-марафона. Этап, который организаторы сделали кольцевым, оказался для спортсменов непростым, однако, несмотря на это, экипажу Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер" удалось сохранить лидерство в своей категории в генеральной классификации гонки. Наиболее опасный песчаный участок трассы оба экипажа команды "КАМАЗ-мастер", выступающие на «Африка Эко Рейс» (экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова), прошли вместе, страхуя друг друга. По словам пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова, кольцевые этапы организаторы намеренно делают более сложными, чтобы в случае серьезных проблем участников, сошедших с дистанции досрочно, удобнее было эвакуировать с трассы. «Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко, — рассказал Каргинов. — Именно поэтому практически весь день до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу», — пояснил пилот Андрей Каргинов. Во время очередного маневра экипаж Сергея Куприянова пробил колесо, в результате пришлось потратить время на его замену. «Мы пытались обогнать багги, долго не получалось, — рассказал штурман Сергея Куприянова Андрей Куприянов. — Это был открытый участок, шли на максимальной скорости. Подкатывали, подкатывали к ней, чтобы обойти, во время очередной попытки обгона по "срезке" по целине из-за пыли мы не увидели препятствия и получили удар в заднее колесо. Пришлось останавливаться. Мы потратили на ремонт около 30 минут».



Проблемы с шинами также возникли и у экипажа Андрея Каргинова. «Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья, — отметил механик экипажа Дмитрий Никитин. — После того, как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников». Несмотря на возникшие трудности штурман экипажа Сергея Куприянова Александр Куприянов отметил, что не назвал бы нынешний спецучасток самым сложным за весь ралли-марафон. «На мой взгляд, скажем, позапрошлый спецучасток был сложнее, — объяснил Куприянов. — Если сравнивать со спецучастками «Африка Эко Рейс» прошлых лет, опять-таки, он не кажется очень трудным. Да, есть некоторые нюансы, но дюны, например, сегодня были вполне проходимые. А в прошлом году на некоторые даже смотреть было страшно, не то что ехать через них. Сейчас таких дюн мы так и не дождались. Хорошо это или плохо – я не знаю». Впереди у гонщиков последний боевой спецучасток «Африка Эко Рейс» длиной чуть более 200 км. По словам пилота Андрея Каргинова, настрой у его экипажа тоже боевой. «Борьба продолжается. Это ралли-рейды, я неоднократно сталкивался с тем, что именно на последних километрах люди умудрялись находить себе приключения, так что мы не расслабляемся, готовимся и не забываем, что у нас впереди еще целый этап», — подчеркнул спортсмен. Завтра гонщики покинут территорию Мавритании и въедут в последнюю страну ралли-марафона – Сенегал. Пилотам предстоит преодолеть более 200 км спецучастка и еще около 300 - по дорогам общего пользования. В субботу, 14 января, на Розовом озере будут подведены итоги ралли-марафона и победители получат заслуженные награды.

Положение после СУ10

Поз.

№.

Кл.

Пилот

Автомобиль

Время/Отст.

1.

199

T1

Владимир Васильев

MINI

34:55.35

2.

200

T1

Мирослав Заплетал

HUMMER

+2:08.10

3.

211

T1

Доминик Усьо

OPTIMUS MD

+2:15.03

4.

209

T1

Гийом Гомес

OPTIMUS MD

+2:35.58

5.

400

T4

Андрей Каргинов

КамАЗ

+2:56.33

...











10.

403

T4

Сергей Куприянов

КамАЗ

+5:53.53

16.

240

T2

Марат Абыкаев

TOYOTA

+12:04.36

17.

220

T1

Максим Кирпилев

TOYOTA

+15:11.38

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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