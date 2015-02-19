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«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша

Участники «Африка Эко Рейс-2017» оставили позади десятый, предпоследний спецучасток ралли-марафона. Этап, который организаторы сделали кольцевым, оказался для спортсменов непростым, однако, несмотря на это, экипажу Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер" удалось сохранить лидерство в своей категории в генеральной классификации гонки.

Наиболее опасный песчаный участок трассы оба экипажа команды "КАМАЗ-мастер", выступающие на «Африка Эко Рейс» (экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова), прошли вместе, страхуя друг друга.

По словам пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова, кольцевые этапы организаторы намеренно делают более сложными, чтобы в случае серьезных проблем участников, сошедших с дистанции досрочно, удобнее было эвакуировать с трассы.

«Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко, — рассказал Каргинов. — Именно поэтому практически весь день до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу», — пояснил пилот Андрей Каргинов.

Во время очередного маневра экипаж Сергея Куприянова пробил колесо, в результате пришлось потратить время на его замену.

«Мы пытались обогнать багги, долго не получалось, — рассказал штурман Сергея Куприянова Андрей Куприянов. — Это был открытый участок, шли на максимальной скорости. Подкатывали, подкатывали к ней, чтобы обойти, во время очередной попытки обгона по "срезке" по целине из-за пыли мы не увидели препятствия и получили удар в заднее колесо. Пришлось останавливаться. Мы потратили на ремонт около 30 минут».
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша

Проблемы с шинами также возникли и у экипажа Андрея Каргинова. «Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья, — отметил механик экипажа Дмитрий Никитин. — После того, как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников».

Несмотря на возникшие трудности штурман экипажа Сергея Куприянова Александр Куприянов отметил, что не назвал бы нынешний спецучасток самым сложным за весь ралли-марафон.

«На мой взгляд, скажем, позапрошлый спецучасток был сложнее, — объяснил Куприянов. — Если сравнивать со спецучастками «Африка Эко Рейс» прошлых лет, опять-таки, он не кажется очень трудным. Да, есть некоторые нюансы, но дюны, например, сегодня были вполне проходимые. А в прошлом году на некоторые даже смотреть было страшно, не то что ехать через них. Сейчас таких дюн мы так и не дождались. Хорошо это или плохо – я не знаю».

Впереди у гонщиков последний боевой спецучасток «Африка Эко Рейс» длиной чуть более 200 км. По словам пилота Андрея Каргинова, настрой у его экипажа тоже боевой.

«Борьба продолжается. Это ралли-рейды, я неоднократно сталкивался с тем, что именно на последних километрах люди умудрялись находить себе приключения, так что мы не расслабляемся, готовимся и не забываем, что у нас впереди еще целый этап», — подчеркнул спортсмен.

Завтра гонщики покинут территорию Мавритании и въедут в последнюю страну ралли-марафона – Сенегал. Пилотам предстоит преодолеть более 200 км спецучастка и еще около 300 - по дорогам общего пользования. В субботу, 14 января, на Розовом озере будут подведены итоги ралли-марафона и победители получат заслуженные награды.

«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша
Положение после СУ10
Поз.
№.
Кл.
Пилот
Автомобиль
Время/Отст.
1.
199
T1
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Владимир Васильев
MINI
34:55.35
2.
200
T1
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Мирослав Заплетал
HUMMER
+2:08.10
3.
211
T1
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Доминик Усьо
OPTIMUS MD
+2:15.03
4.
209
T1
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Гийом Гомес
OPTIMUS MD
+2:35.58
5.
400
T4
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Андрей Каргинов
КамАЗ
+2:56.33
...
 
 
 
 
 
10.
403
T4
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Сергей Куприянов
КамАЗ
+5:53.53
16.
240
T2
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Марат Абыкаев
TOYOTA
+12:04.36
17.
220
T1
«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша Максим Кирпилев
TOYOTA
+15:11.38
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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