«Африка Эко Рейс»: "КАМАЗ-мастер" в двух шагах от финиша
Участники «Африка Эко Рейс-2017» оставили позади десятый, предпоследний спецучасток ралли-марафона. Этап, который организаторы сделали кольцевым, оказался для спортсменов непростым, однако, несмотря на это, экипажу Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер" удалось сохранить лидерство в своей категории в генеральной классификации гонки.Наиболее опасный песчаный участок трассы оба экипажа команды "КАМАЗ-мастер", выступающие на «Африка Эко Рейс» (экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова), прошли вместе, страхуя друг друга.По словам пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова, кольцевые этапы организаторы намеренно делают более сложными, чтобы в случае серьезных проблем участников, сошедших с дистанции досрочно, удобнее было эвакуировать с трассы.«Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко, — рассказал Каргинов. — Именно поэтому практически весь день до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу», — пояснил пилот Андрей Каргинов.Во время очередного маневра экипаж Сергея Куприянова пробил колесо, в результате пришлось потратить время на его замену.«Мы пытались обогнать багги, долго не получалось, — рассказал штурман Сергея Куприянова Андрей Куприянов. — Это был открытый участок, шли на максимальной скорости. Подкатывали, подкатывали к ней, чтобы обойти, во время очередной попытки обгона по "срезке" по целине из-за пыли мы не увидели препятствия и получили удар в заднее колесо. Пришлось останавливаться. Мы потратили на ремонт около 30 минут».
Проблемы с шинами также возникли и у экипажа Андрея Каргинова. «Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья, — отметил механик экипажа Дмитрий Никитин. — После того, как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников».Несмотря на возникшие трудности штурман экипажа Сергея Куприянова Александр Куприянов отметил, что не назвал бы нынешний спецучасток самым сложным за весь ралли-марафон.«На мой взгляд, скажем, позапрошлый спецучасток был сложнее, — объяснил Куприянов. — Если сравнивать со спецучастками «Африка Эко Рейс» прошлых лет, опять-таки, он не кажется очень трудным. Да, есть некоторые нюансы, но дюны, например, сегодня были вполне проходимые. А в прошлом году на некоторые даже смотреть было страшно, не то что ехать через них. Сейчас таких дюн мы так и не дождались. Хорошо это или плохо – я не знаю».Впереди у гонщиков последний боевой спецучасток «Африка Эко Рейс» длиной чуть более 200 км. По словам пилота Андрея Каргинова, настрой у его экипажа тоже боевой.«Борьба продолжается. Это ралли-рейды, я неоднократно сталкивался с тем, что именно на последних километрах люди умудрялись находить себе приключения, так что мы не расслабляемся, готовимся и не забываем, что у нас впереди еще целый этап», — подчеркнул спортсмен.Завтра гонщики покинут территорию Мавритании и въедут в последнюю страну ралли-марафона – Сенегал. Пилотам предстоит преодолеть более 200 км спецучастка и еще около 300 - по дорогам общего пользования. В субботу, 14 января, на Розовом озере будут подведены итоги ралли-марафона и победители получат заслуженные награды. Положение после СУ10 Поз. №. Кл. Пилот Автомобиль Время/Отст. 1. 199 T1 Владимир Васильев MINI 34:55.35 2. 200 T1 Мирослав Заплетал HUMMER +2:08.10 3. 211 T1 Доминик Усьо OPTIMUS MD +2:15.03 4. 209 T1 Гийом Гомес OPTIMUS MD +2:35.58 5. 400 T4 Андрей Каргинов КамАЗ +2:56.33 ...
10. 403 T4 Сергей Куприянов КамАЗ +5:53.53 16. 240 T2 Марат Абыкаев TOYOTA +12:04.36 17. 220 T1 Максим Кирпилев TOYOTA +15:11.38 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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