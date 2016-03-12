Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Мартин Брандл перенёс микроинфаркт на прошлогоднем Гран При Монако

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне телекомментатор Мартин Брандл рассказал, что во время прошлогоднего Гран При Монако перенёс микроинфаркт.

Британцу стало плохо, когда он направлялся к подиуму, чтобы взять интервью у Льюиса Хэмилтона и призёров Даниэля Риккардо и Серхио Переса.

«У меня произошёл небольшой сердечный приступ, когда я бежал на подиум в Монако», - рассказал Брандл на Autosport International.

Позже Мартин признался в Twitter, что прошёл медицинское обследование, после которого ему пришлось отказаться от участия в освещении Гран При Канады. Тем не менее буквально через две недели он выступил в часовой гонке поддержки в Ле-Мане за рулём прототипа LMP3.

«Мне установили 23-миллиметровый стент в левое предсердие. Я не знал, смогу ли принять участие, но кардиолог сказал: «Да, ты можешь выступить, только не забывай о препарате для разжижения крови», - продолжил он. - На тестах в составе Palmersport я проехал 75 кругов и сказал себе: «Да, я могу это сделать». У меня были боли в груди, но я решил, что не могу пропустить «Ле-Ман», так как очень люблю эту гонку.

Сидя на пресс-конференции рядом с 17-летним и 19-летним гонщиками, я подумал: «Неплохо для 57-летнего старикашки». В гонке мы, к сожалению, финишировали вторыми».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
12-03-2016, 16:57, Спорт
Решающие матчи лиги ОТВ открыла встреча первой и четвертой команд регулярного чемпионата: «Вольфрама» и «Гранита». И если хоккеисты из поселка Восток уже давно забронировали себе место в плей-офф, то...
Подробнее
13-03-2014, 15:00, Спорт
В интереснейшем по накалу и сценарию матче на домашней площадке СК "Олимпиец" "Портовик" уступил команде "Зенит-Саратов" со счетом 6:7. Владивостокский мини-футбольный клуб после тяжелейших...
Подробнее
Эрик Булье гарантирует успех McLaren-Honda
30-07-2015, 02:40, Спорт
Эрик Булье считает, что сотрудничество между McLaren и Honda будет успешным. Такое предположение французский руководитель высказал после лучшего выступления команды в сезоне-2015, которое пришлось на...
Подробнее
Владислав Третьяк посетит с рабочим визитом Уссурийск и Владивосток
21-10-2016, 18:58, Спорт
Легендарный голкипер, президент федерации хоккея России и депутат Госдумы РФ в субботу, 22 октября, прилетает с рабочим визитом в Приморье. Впервые в истории лучший вратарь всех времен и народов,...
Подробнее
Что можно считать успехом для McLaren-Honda в 2016-м?
21-02-2016, 18:00, Спорт
В прошлом году McLaren совместно с японским мотористом Honda провели кошмарный сезон. Однако в преддверии нового сезона команда из Уокинга пообещала болельщикам, что повторения провала 2015 года не...
Подробнее
28-11-2016, 06:51, Спорт
Во дворце спорта «Борисоглебский» в подмосковном Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. Приморцы завоевали золото, серебро и три бронзовых медали. Евгений Дремин и Евгения Димова...
Подробнее
Приморцам подарили еще одну универсальную спортивную площадку
16-10-2015, 14:42, Спорт
Универсальную спортивную площадку открыли в четверг, 15 октября, в Приморье в поселке Шкотово. В празднике принял участие вице-губернатор Павел Серебряков. По словам заместителя главы региона до...
Подробнее
Артемовцы первые в ориентировании
21-10-2014, 20:58, Спорт
В минувшие выходные в лесном массиве в районе 17 км состоялись соревнования Кубка Артемовского городского округа по спортивному ориентированию бегом. Традиционно в это время артемовский лес обирает...
Подробнее
Lotus: Несмотря на трагедию в Париже, Ромен Грожан выступил великолепно
17-11-2015, 18:03, Спорт
Заместитель руководителя Lotus Федерико Гастальди похвалил Ромена Грожана за великолепное выступление на Гран При Бразилии. Несмотря на то, что на днях цивилизованный мир был потрясен терактами в...
Подробнее
На машине Нико Росберга сменили рулевое колесо
21-09-2014, 23:47, Спорт
Перед стартом Гран При Сингапура на машине Нико Росберга сменили рулевое колесо. При выезде из боксов журналисты в паддоке трассы в Сингапуре заметили большую пробуксовку, которую допустил немец....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU