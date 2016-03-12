Мартин Брандл перенёс микроинфаркт на прошлогоднем Гран При Монако
Бывший гонщик Формулы 1, а ныне телекомментатор Мартин Брандл рассказал, что во время прошлогоднего Гран При Монако перенёс микроинфаркт.Британцу стало плохо, когда он направлялся к подиуму, чтобы взять интервью у Льюиса Хэмилтона и призёров Даниэля Риккардо и Серхио Переса.«У меня произошёл небольшой сердечный приступ, когда я бежал на подиум в Монако», - рассказал Брандл на Autosport International.Позже Мартин признался в Twitter, что прошёл медицинское обследование, после которого ему пришлось отказаться от участия в освещении Гран При Канады. Тем не менее буквально через две недели он выступил в часовой гонке поддержки в Ле-Мане за рулём прототипа LMP3.«Мне установили 23-миллиметровый стент в левое предсердие. Я не знал, смогу ли принять участие, но кардиолог сказал: «Да, ты можешь выступить, только не забывай о препарате для разжижения крови», - продолжил он. - На тестах в составе Palmersport я проехал 75 кругов и сказал себе: «Да, я могу это сделать». У меня были боли в груди, но я решил, что не могу пропустить «Ле-Ман», так как очень люблю эту гонку.Сидя на пресс-конференции рядом с 17-летним и 19-летним гонщиками, я подумал: «Неплохо для 57-летнего старикашки». В гонке мы, к сожалению, финишировали вторыми».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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