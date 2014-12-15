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GAC представила в Детройте автомобиль со встроенным деревом - автоновости

GAC представила в Детройте автомобиль со встроенным деревом - автоновостиGAC представила в Детройте автомобиль со встроенным деревом

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания GAC Motor представила на Международном автосалоне в Детройте сразу три новинки – один концептуальный и два серийных кроссовера.

Концептуальный представитель SUV-сегмента из Поднебесной можно по праву считать одним из самых необычных экспонатов этого автосалона. GAC EnSpirit – это подключаемый гибрид (plug-in hybrid), который приводится в движение силовой установкой из полуторалитрового бензинового двигателя и электромотора. К сожалению, технические характеристики автомобиля пока не раскрываются.

Внешний вид китайского концепт-кара не слишком примечателен – в глаза бросается только рельефная передняя часть.

Уникальным же его делают две особенности. Во-первых, GAC EnSpirit – это кросскабриолет со складывающейся матерчатой крышей. Серийные автомобили такого типа есть уже давно, к примеру, Range Rover Evoque Convertible, но все же их не так много. А во-вторых, в салоне автомобиля произрастает настоящий бонсай – карликовое дерево. Его порода названа не была, но по форме можно определить, что выращено оно было в стиле «сякан». Поскольку концепт планируется запустить в производство в ближайшие два года, неизбежно поднимается вопрос о том, будет ли включено деревце в комплектацию серийной версии?

Следующий экспонат GAC Motor – это совершенно новый серийный компактный электрокроссовер GE3. Габаритные размеры новинки составляют – 4 337 мм в длину, 1 825 мм в ширину и 1 655 мм в высоту. Эта модель примечательна тем, что стала первой, в основу которого легла платформа, специально разработанная японскими инженерами для электрокаров. Под капотом автомобиля установлен полностью электрический двигатель мощностью 163 л.с., который позволяет автомобилю с места набрать первые 100 км/ч за 9,3 секунды. Заявленный запас хода – 310 км.

Однако, наиболее перспективным, по мнению китайцев, в США станет пятиместный кроссовер GS7. Стоит отметить, что впервые она была представлена именно в США – в КНР ее привезут только к весне. Среднеразмерный полноприводный кроссовер (4730х1910х1770 мм) комплектуется турбированным двухлитровым двигателем мощностью 201 л.с. (300 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой автоматической КПП.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:09      |      Категория:  Автоновости
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