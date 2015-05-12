Manor готовится к переходу в LMP1 в 2018 году

Команда Manor, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость, в 2018 году планирует перейти в категорию LMP1.Британский коллектив первым объявил о том, что намерен использовать прототип компании Ginetta, который в настоящее время находится на стадии разработки.«Учитывая все события в LMP1, мы считаем, что 2018 год будет подходящим моментом для перехода в этот класс, - цитирует исполнительного директора Грэма Лоудона AUTOSPORT. - В течение некоторого времени мы вели переговоры с Ginetta и пришли к выводу, что переход в LMP1 позволит раскрыть наши сильные стороны, такие как опыт разработки собственного шасси [в Формуле 1].Как и всегда, многое зависит от финансирования, но если мы не начнём работать над этим вопросом сейчас, то ничего не получится».При этом Лоудон подчеркнул, что Manor останется в LMP2, если вдруг планы по переходу в главный класс потерпят неудачу.«Мы рассматриваем LMP1 как дополнение, а не как альтернативу,– уточнил он. – Мы не собираемся покидать LMP2 и сейчас полностью сосредоточены на предстоящем сезоне».Лоудон также подтвердил, что в 2017 году Manor продолжит выступать с двумя шасси Oreca спецификации 07.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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