"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо"

«Адмирал» проводил в новом году первый в родных стенах поединок, дав старт предпоследней домашней серии. Во Владивостоке «морякам» осталось сыграть в регулярке с «Йокеритом» в субботу, с минчанами в понедельник и напоследок 24 января с «Медвешчаком» и 28 января со «Слованом». Весь февраль команда будет сражаться на выезде.
В поединке с рижанами не смог сыграть наш второй бомбардир и снайпер Владимир Ткачев – Володя отправился накануне. Зато вернулся в строй основной голкипер Игорь Бобков. Состоялся в этот вечер и дебют юного центрфорварда Дениса Алексеева, совсем недавно выигравшего в составе сборной России бронзу молодёжного чемпионата мира.
Владея весь период преимуществом и загубив два большинства, «моряки» сами пропустили в меньшинстве: Толузаков расстрелял Бобкова с пятака – 0:1.
За 2.28 до перерыва приморцы получили шанс на розыгрыш двух лишних в течение 29 секунд. За 2.11 удалился Галвиньш, и Рига на 1.43 осталась в двойном меньшинстве. Но и тут не сломались динамовцы.
В начале второго периода рижане поймал соперника на контратаке, и Липсбергс с Сестито разыграли два в один – 0:2.
«Адмирал» ответил через четыре минуты: Горшков сразил Калниньша разящим кистевым с ползоны под блин – 1:2. Однако догнать гостей не вышло: в начале третьего периода бросок Толузакова с помощью подправления Сестито превратился в третий гол – 1:3.
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