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"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо"

"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо"
«Адмирал» проводил в новом году первый в родных стенах поединок, дав старт предпоследней домашней серии. Во Владивостоке «морякам» осталось сыграть в регулярке с «Йокеритом» в субботу, с минчанами в понедельник и напоследок 24 января с «Медвешчаком» и 28 января со «Слованом». Весь февраль команда будет сражаться на выезде.

В поединке с рижанами не смог сыграть наш второй бомбардир и снайпер Владимир Ткачев – Володя отправился накануне. Зато вернулся в строй основной голкипер Игорь Бобков. Состоялся в этот вечер и дебют юного центрфорварда Дениса Алексеева, совсем недавно выигравшего в составе сборной России бронзу молодёжного чемпионата мира.



Владея весь период преимуществом и загубив два большинства, «моряки» сами пропустили в меньшинстве: Толузаков расстрелял Бобкова с пятака – 0:1.

За 2.28 до перерыва приморцы получили шанс на розыгрыш двух лишних в течение 29 секунд. За 2.11 удалился Галвиньш, и Рига на 1.43 осталась в двойном меньшинстве. Но и тут не сломались динамовцы.



В начале второго периода рижане поймал соперника на контратаке, и Липсбергс с Сестито разыграли два в один – 0:2.

«Адмирал» ответил через четыре минуты: Горшков сразил Калниньша разящим кистевым с ползоны под блин – 1:2. Однако догнать гостей не вышло: в начале третьего периода бросок Толузакова с помощью подправления Сестито превратился в третий гол – 1:3.



Адмирал (Владивосток) – Динамо (Рига) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).



12 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5007 зрителей (5550).



Судьи: Кислов (Челябинск), Раводин (Москва).



Голы: 0:1 Толузаков (К.Редлихс, Гиллис, 15.50, б.), 0:2 Сестито (Р.Липсбергс, 22.11), 1:2 Горшков (Саюстов, Александров, 26.41), 1:3 Сестито (Толузаков, Гиллис, 41.50).



Адмирал (10): Бобков (57.33);



Бартулис-к – Блум (2), Краснослободцев – Райт (2) – Саболич;



Моррисонн – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Жафяров (2);



Земчёнок – Гавриленко, Горшков – Саюстов –Александров (2);



Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Барбашев (2).



Динамо Р (14): Калниньш;



Галвиньш (2) – Зиле (4), Мейя-к – Павлов (4) – М.Редлихс (2);



Цибульскис – Балинскис, Дарзиньш – Бичевскис – Р.Липсбергс;



К.Редлихс – Ерофеев, Толузаков – Сестито (2) – Гиллис;



Лещёв, Саулетис – Головков – Скворцов, Индрашис.



Броски: 40 (15+12+13) – 15 (4+6+5).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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