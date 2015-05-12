"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо"

«Адмирал» проводил в новом году первый в родных стенах поединок, дав старт предпоследней домашней серии. Во Владивостоке «морякам» осталось сыграть в регулярке с «Йокеритом» в субботу, с минчанами в понедельник и напоследок 24 января с «Медвешчаком» и 28 января со «Слованом». Весь февраль команда будет сражаться на выезде.

В поединке с рижанами не смог сыграть наш второй бомбардир и снайпер Владимир Ткачев – Володя отправился накануне. Зато вернулся в строй основной голкипер Игорь Бобков. Состоялся в этот вечер и дебют юного центрфорварда Дениса Алексеева, совсем недавно выигравшего в составе сборной России бронзу молодёжного чемпионата мира.





Владея весь период преимуществом и загубив два большинства, «моряки» сами пропустили в меньшинстве: Толузаков расстрелял Бобкова с пятака – 0:1.

За 2.28 до перерыва приморцы получили шанс на розыгрыш двух лишних в течение 29 секунд. За 2.11 удалился Галвиньш, и Рига на 1.43 осталась в двойном меньшинстве. Но и тут не сломались динамовцы.





В начале второго периода рижане поймал соперника на контратаке, и Липсбергс с Сестито разыграли два в один – 0:2.

«Адмирал» ответил через четыре минуты: Горшков сразил Калниньша разящим кистевым с ползоны под блин – 1:2. Однако догнать гостей не вышло: в начале третьего периода бросок Толузакова с помощью подправления Сестито превратился в третий гол – 1:3.





Адмирал (Владивосток) – Динамо (Рига) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).







12 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5007 зрителей (5550).





Судьи: Кислов (Челябинск), Раводин (Москва).







Голы: 0:1 Толузаков (К.Редлихс, Гиллис, 15.50, б.), 0:2 Сестито (Р.Липсбергс, 22.11), 1:2 Горшков (Саюстов, Александров, 26.41), 1:3 Сестито (Толузаков, Гиллис, 41.50).





Адмирал (10): Бобков (57.33);





Бартулис-к – Блум (2), Краснослободцев – Райт (2) – Саболич;





Моррисонн – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Жафяров (2);





Земчёнок – Гавриленко, Горшков – Саюстов –Александров (2);





Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Барбашев (2).





Динамо Р (14): Калниньш;





Галвиньш (2) – Зиле (4), Мейя-к – Павлов (4) – М.Редлихс (2);





Цибульскис – Балинскис, Дарзиньш – Бичевскис – Р.Липсбергс;





К.Редлихс – Ерофеев, Толузаков – Сестито (2) – Гиллис;





Лещёв, Саулетис – Головков – Скворцов, Индрашис.





Броски: 40 (15+12+13) – 15 (4+6+5).







Пресс-служба ХК «Адмирал»