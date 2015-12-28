Renault не будет искать замену Фредерику Вассёру

Команда Renault не планирует искать замену Фредерику Вассёру, покинувшему должность руководителя, а вместо этого разделит его обязанности между несколькими сотрудниками, сообщает AUTOSPORT.В среду конюшня из Энстоуна объявила о том, что по взаимному согласию сторон француз уходит со своего поста из-за разногласий во взглядах на методы управления.Выступая на Autosport International, руководитель подразделения Renault Sport Сирил Абитбуль дал понять, что непосредственной замены Вассёра не будет.Джеймс Аллен: Уход Вассёра — удар для Renault«Как я понимаю, мы не собираемся искать замену Фредерику на посту руководителя команды, - заявил Абитбуль. - Не сказать, что мы шокированы его уходом и боимся, будто это ослабит команду. Такой сценарий обсуждался ранее, в том числе с ним.Мы пытались продолжать работу, но в какой-то момент поняли, что выбранный подход не функционирует. Поэтому пришлось принять это решение и двигаться дальше.Если вдруг мы почувствуем, что команда действительно ослабла и отсутствие руководителя не позволяет прогрессировать, то примем меры. Но не думаю, что сейчас в этом есть необходимость.Предстоит многое сделать, но у нас крепкая команда. Мы внесли большие изменения в структуру управления в Вири, и думаю, свидетельством их эффективности является прогресс в работе с двигателем. То же самое касается базы в Энстоуне.Многие сотрудники были переведены из Вири в Энстоун, Роб Уайт занял пост операционного директора.Мы привлекли много новых специалистов, в том числе на руководящие должности. Все эти люди будут подчиняться Нику Честеру [техническому директору по шасси]. Один из таких примеров – возвращение Кайрона Пилбима из McLaren.В лице Ника Честера, Боба Белла, Роба Уайта, Реми Таффена и Сирила Дюмона мы получили очень сильную команду».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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