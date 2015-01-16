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Самым популярным автомобилем в России в 2016 году стал Hyundai Solaris - автоновости

Самым популярным автомобилем в России в 2016 году стал Hyundai Solaris - автоновостиСамым популярным автомобилем в России в 2016 году стал Hyundai Solaris

Автор фото: фликр.ком

Как сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), наиболее популярным автомобилем среди российских потребителей в прошлом году стал южнокорейский Hyundai Solaris.

Согласно данным экспертов Комитета, по итогам 2016 года южнокорейский автопроизводитель сумел реализовать на российском рынке 90 380 экземпляров модели Solaris. Даже несмотря на падение, зафиксированное на уровне 22%, Hyundai Solaris сумел занять первое место в годовом рейтинге российского рынка.

Второе место занимает отечественная Lada Granta, которая в прошлом году разошлась в количестве 87 726 экземпляров, что на 27% меньше, чем по итогам 2015 года. Тройку лидеров закрывает еще один автомобиль из Южной Кореи – Kia Rio. За двенадцать месяцев россияне приобрели 87 662 экземпляра этой модели – на 9,7%.

Стоит отметить, что по итогам декабря распределение в рейтинге несколько иное. Первое место отошло отечественной Lada Granta с показателем 8 773 экземпляра (-23,9%). На втором месте расположился Hyundai Solaris (8 042 шт., -14,1%). «Тройку» лидеров закрывает Kia Rio, которая в прошлом месяце разошлась в количестве 8 029 экземпляров, при падении в 1,8%.

Четвертное и пятое место, как по итогам декабря, так и по итогам всего года занимают: Lada Vesta и немецкий Volkswagen Polo. Объемы продаж отечественного автомобиля составили 7 014 экземпляров (+576,4%) в прошлом месяце и 55 174 экземпляра (+1 881,1%) по итогам года. Объемы продаж VW Polo в декабре составили 4 312 экземпляров (-7,1%), а в совокупности за весь год – 47 702 экземпляра (+5,1%).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:57      |      Категория:  Автоновости
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