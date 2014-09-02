ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Mercedes выпустит гиперкар с силовой установкой от машины Ф1 Компания Mercedes-Benz объявила о начале разработки нового гиперкара, получившего название Project One. Детали, а также тизер проекта, были представлены в рамках автосалона в Детройте. Главной отличительной особенностью новинки является гибридный двигатель V6 объёмом 1,6-литра, который используется Mercedes в Формуле 1. Ожидается, что мощность силовой установки составит свыше 1000 л.с. Всего запланирован выпуск 300 автомобилей, причём на большинство из них уже поступили предварительные заказы. «Мы приступили к разработке машины, которая будет уникальна в своём роде. Никто прежде не делал подобного. Мы намерены интегрировать силовую установку в дорожный автомобиль», – заявил член совета директоров концерна Daimler AG Ола Каллениус. Презентация Mercedes-AMG Project One, по слухам, пройдёт в сентябре на автосалоне во Франкфурте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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