Mercedes выпустит гиперкар с силовой установкой от машины Ф1
Компания Mercedes-Benz объявила о начале разработки нового гиперкара, получившего название Project One.Детали, а также тизер проекта, были представлены в рамках автосалона в Детройте. Главной отличительной особенностью новинки является гибридный двигатель V6 объёмом 1,6-литра, который используется Mercedes в Формуле 1. Ожидается, что мощность силовой установки составит свыше 1000 л.с.Всего запланирован выпуск 300 автомобилей, причём на большинство из них уже поступили предварительные заказы.«Мы приступили к разработке машины, которая будет уникальна в своём роде. Никто прежде не делал подобного. Мы намерены интегрировать силовую установку в дорожный автомобиль», – заявил член совета директоров концерна Daimler AG Ола Каллениус.Презентация Mercedes-AMG Project One, по слухам, пройдёт в сентябре на автосалоне во Франкфурте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
На прошлой неделе Даррен Кокс опроверг слухи, появившиеся в паддоке WEC во время гонки 6 часов Спа, о том, что Nissan выступит в Ле-Мане без гибридной силовой установки со специальным разрешением от...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!