ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андрей Каргинов: В Африке никто ни от чего не застрахован Гонщикам «КАМАЗ-Мастер» Андрею Каргинову и Сергею Куприянову на завершившемся девятом этапе «Африка Эко Рейс» пришлось непросто: пилоты решили проходить его, страхуя друг друга из-за высокой сложности участка. По словам Андрея Каргинова, в данной ситуации эта тактика является самой верной. «Сначала мы дождались экипажа Сергея Куприянова, чтобы пройти пески вместе, — объяснил Каргинов. — На старте у нас была разница в 18 минут, но мы решили ехать вместе. У нас команда, нам важен результат и одного, и другого экипажа. Мы понимаем, что здесь, в Африке, никто ни от чего не застрахован». Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов, отметил, что именно дюны оказались самой сложной частью этапа.



«На участке были очень сложные дюны: неровный рельеф, мягкий песок, — рассказал Куприянов. — Мы их прошли без особых проблем, хотя, еще раз повторю, было непросто. Были, например, такие участки, на которых заезжаешь на верхушку, а там практически вертикальный обрыв высотой с двухэтажный дом. Нужно спуститься с него и снова подняться наверх. А песок вязкий. То есть и быстро спускаться нельзя, поскольку дюна практически вертикальная, и ход внизу нужен, чтобы забраться на следующую. Всего таких дюн было штук десять. Но мы все прошли, сдавать назад пришлось только один раз». Преодоление одной из дюн для гонщиков едва не обернулось серьезной аварией, избежать которой помог специальный прибор, который, по правилам соревнования, обязаны установить все участники ралли-марафона. «Перед самой высокой из этих дюн мы услышали сигнал, что где-то неподалеку стоит машина, заезжаем на дюну, переваливаем и видим российский экипаж Константина Хорошавцева, — продолжил Сергей. — Они оказались буквально в метре от нас! Еще чуть-чуть и мы бы буквально напрыгнули на эту машину. Для ребят это был очень опасный момент, поскольку они никак не обозначили себя на верхушке дюны, только подали сигнал через прибор организаторов».



В случае внештатной ситуации пилот обязан нажать кнопку этого прибора, и тогда остальные гонщики, подъезжая к аварийной машине, получают сигнал о том, что неподалеку произошла аварийная ситуация, и поэтому нужно быть предельно внимательными. Кроме того, у экипажа Куприянова не обошлось без технических проблем. «У нас перестала работать подкачка колес, — добавил Куприянов. — Мы сначала пытались ее починить, но в итоге нам пришлось два раза останавливаться: один раз чтобы спустить колеса перед песчаным участком, второй — чтобы накачать после него. Подкачка это делает быстро, а та же операция, если ее проводить через золотник, занимает много времени. В итоге мы снова откатились на четвертое место. Сейчас разница с ближайшим соперником у нас составляет 19 минут. Это время можно отыграть, если не будем стоять». Экипаж Андрея Каргинова сумел сохранить лидерство в своей категории в генеральной классификации «Африка Эко Рейс». Однако впереди еще два этапа, а потому расслабляться спортсмены не собираются. «Как говорят штурманы, завтра тоже будет очень необычный день, под конец гонки организаторы могут придумать еще что-нибудь неожиданное», — заметил Куприянов. Хотя, как признается Каргинов, этапы Africa Eco Race запомнятся ему надолго. "Буквально позавчера мы ехали по пескам, о сложности которых организаторы предупреждали нас заранее. В нашем понимании это были дюны, но, как оказалось, это была песчаная дорога в так называемой верблюжьей колючке с зыбучим песком. Я первый раз за свою десятилетнюю карьеру столкнулся с тем, что КАМАЗ отказывался ехать по ровной поверхности", - заметил пилот. Завтра гонщикам предстоит преодолеть кольцевой этап, а уже 13 января спортсмены покинут территорию Мавритании, чтобы продолжить ралли-марафон по территории Сенегала. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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