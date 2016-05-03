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Из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС Audi проредит свою российскую линейку - автоновости

Из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС Audi проредит свою российскую линейку - автоновостиИз-за системы ЭРА-ГЛОНАСС Audi проредит свою российскую линейку

Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания Audi полностью прекращает продажи сразу шести моделей на российском авторынке из-за вступления в силу нового Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Немецкий автопроизводитель принял решение сократить российскую линейку автомобилей. Так, в Россию не будут поставляться следующие модели: кабриолеты A3 и A5, седан A8, спорткары TT и R8, а также хэтчбек A1. Стоит отметить, что о прекращении продаж трехдверной версии последнего было объявлено еще 2 года назад, сейчас же речь идет о пятидверной модификации.

В пресс-службе российского представительства Audi такое решение руководство компании объяснили новыми требованиями российского законодательства. Напомним, что с 1-ого января текущего года для всех автомобилей, предназначенных для реализации на российском рынке, обязательно наличие отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. При этом, внедрение системы, процедура сертификации и прохождение краш-тестов обходится автопроизводителям достаточно дорого и в некоторых случаях не окупается.

Однако, как подчеркивают официальные представители Audi, компания заблаговременно завезла в Россию некоторое количество автомобилей, которых, по предварительным подсчетам, должно хватить на удовлетворение спроса в текущем году. При этом, седанов A8 может хватить и до выхода следующего поколения флагманской модели.

Стоит отметить, что Audi стала не единственной компанией, которая была вынуждена прекратить поставки части своих автомобилей на территорию РФ из-за требований нового Техрегламента. Соотечественники BMW также исключили из своей российской линейки шесть моделей: 4-Series, 6-Series, i8, 5-Series GT и M3.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:50      |      Категория:  Автоновости
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