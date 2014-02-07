Нико Росберг и Mercedes номинированы на Laureus World Sport Awards
Нико Росберг и Mercedes стали номинантами на престижную спортивную премию Laureus World Sport Awards.Несмотря на то, что Росберг так и не удостоился звания спортсмен года, он всё еще может получить не менее престижную премию за успехи прошлого сезона.Стоит отметить, что соперники у Нико серьезные: сборная Исландии по футболу, удивившая всех на чемпионате Европы по футболу 2016 года, сборная Фиджи по регби, выигравшая золото на Олимпиаде в Рио, футбольный клуб Лестер Сити, выигравший главный турнир Англии.Более того, ему предстоит сразиться с южноамериканцем Уэйдом ван Никерком, перебившим рекорд Майкла Джонсона на 400-метровой дистанции на Олимпиаде в Рио, а также Алмаз Аяна, на 14 секунд побившей 23-летний рекорд в забеге на 10 км.Естественно, соперники у Mercedes ничуть не менее серьезные: сборная Бразилии по футболу, Чикаго Кабс, выигравшая мировую серию по бейсболу, сборная Португалии по футболу, одержавшая триумф на Евро-2016, Реал (Мадрид) и бейсбольная команда Кливленд Кавальерс.В 2014-м и 2015-м Mercedes уже была номинирована на эту награду. В 2015-м англо-немецкий коллектив уступил новозеландской сборной по регби, а 2014-м — сборной Германии по футболу.Что касается команд Ф1, то за всю историю лишь Brawn GP в 2009-м и Renault в 2006-м удалось стать победителями.Из гонщиков Ф1 последний раз смог стать спортсменом года Михаэль Шумахер в 2003 году. В 2015-м в номинации «Прорыв года» победил Даниэль Риккардо, помимо которого трофей в этой же категории доставался Дженсону Баттону (2009), Льюису Хэмилтону (2007) и Хуану-Пабло Монтойе (2002).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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