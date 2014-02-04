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Гироскутеры и сегвеи не получат статус транспортных средств в РФ - автоновости

Гироскутеры и сегвеи не получат статус транспортных средств в РФ - автоновостиГироскутеры и сегвеи не получат статус транспортных средств в РФ

Автор фото: фликр.ком

Сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электросамокаты в России не получат статус транспортных средств.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГИБДД РФ. Специалисты ведомства правоохранительных органов изучили соответствующий запрос чиновников и пришли к выводу, что владельцы подобных гаджетов сохраняют правовой статус пешехода, даже в те моменты, когда передвигаются с их помощью.

«С точки зрения правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования», - заявили в ГИБДД.

Напомним, что ранее депутат от коалиции общественно-политических организаций «Общероссийский народный фронт», член фракции «Единая Россия» Александр Васильев выступил с инициативой признать транспортными средствами вышеозначенные гаджеты. С этим предложением урегулировать юридический статус их владельцев и пересмотреть их ответственность в случае возникновения ДТП он обратился к руководителю ГИБДД РФ Виктору Нилову.

«Поскольку правила пользования этими средствами нигде не закреплены, многие катаются на них по тротуарам, по дорогам, а также в общественных местах», - заявил депутат.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:54      |      Категория:  Автоновости
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