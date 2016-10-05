ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Берни Экклстоун: Гибриды в Ф1 – как ортопедическая обувь в футболе Держатель коммерческих прав Ф1 Берни Экклстоун заявил, что Формуле 1 нужно менять регламент на двигатели, иначе доминирование Mercedes нельзя будет остановить. «В Red Bull думают, что с помощью аэродинамики смогут одолеть Mercedes, — заявил Берни в интервью Bild. — Но у Mercedes по-прежнему есть двигатель, у которого большое преимущество, поэтому нам нужно скорее избавиться от гибридных моторов. Жан Тодт [Президент FIA] думает, что так мы идем в ногу со временем. Возможно, это касается дорожных автомобилей, но когда люди смотрят Формулу 1, они хотят видеть нечто особенное: громкие и мощные двигатели, которые могут укротить только лучшие гонщики в мире. Профессиональные футболисты же не бегают в ортопедической обуви, потому что она популярна».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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