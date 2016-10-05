В КХЛ приняли заявку Владивостока на проведение «Матча звезд-2018»
«Адмирал» первым передал в лигу пакет заявочных документов и презентацию грандиозного мероприятия на своей арене
В среду генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов передал в лигу все заявочные документы и презентацию «Недели звезд», которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.
- Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя «Матч звезд КХЛ» с «Неделей звезд хоккея», а также рабочую версию презентации, - рассказал генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов. – Мы – первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде «Недели звезд», это и «Кубок вызова МХЛ», и женский «Матч звезд», и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, «Матч звезд КХЛ».
Хотим пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и минисбор перед Олимпиадой в Корее. Мы готовы и «Зимнюю классику» сделать, сыграв на берегу Тихого океана с «Амуром» или «Куньлунем». Для нас «Неделя звезд» – это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.
- Когда КХЛ примет решение о месте проведения Матча или Недели звезд-2018?
- В конце февраля-начале марта. Во время «Недели звезд-2017» 19 или 20 января мы презентуем наш проект в Уфе.
Почти все с нетерпением ждут Гран При Японии, и Фернандо Алонсо с Дженсоном Баттоном из McLaren – не исключение. Гонщики рассказали, что же именно делает предстоящий этап таким особенным. «Как и все...
Российский пилот Даниил Квят не смог принять старт в первой гонке сезона Формулы 1 в Австралии. Квалифицировавшись 18-м, россиянин вместе с остальными пилотами отправился на установочный круг, но, не...
Победой Олега Денисевича, пилота из Дальнегорска, завершился в субботу пятый этап РДС-Восток. Второе и третье места у гонщиков из Владивостока – Константина Авшарова и Екатерины Седых соответственно....
Пипо Дерани, Густаво Менесес и Антонио Джовинацци попробуют свои силы за рулем автомобилей LMP1 на тестах в конце этого сезона. Дерани и Менесес присоединятся к Toyota и Porsche на однодневном тесте...
Несмотря на то, что Даниэлю Риккардо всего-навсего 27 лет, он уже чувствует себя ветераном Ф1. Это вовсе неудивительно, ведь он дебютировал в Больших Призах в 2011-м в возрасте 22 лет. Пилот Red Bull...
В пятницу, 25 сентября, в стартовом матче второй домашней серии игр «Адмирал» сыграет с Хоккейным Клубом Сочи. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция встречи на ОТВ-Прим и КХЛ-ТВ HD. История встреч....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!