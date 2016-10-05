В КХЛ приняли заявку Владивостока на проведение «Матча звезд-2018»

«Адмирал» первым передал в лигу пакет заявочных документов и презентацию грандиозного мероприятия на своей арене

В среду генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов передал в лигу все заявочные документы и презентацию «Недели звезд», которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.





- Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя «Матч звезд КХЛ» с «Неделей звезд хоккея», а также рабочую версию презентации, - рассказал генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов. – Мы – первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде «Недели звезд», это и «Кубок вызова МХЛ», и женский «Матч звезд», и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, «Матч звезд КХЛ».

Хотим пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и минисбор перед Олимпиадой в Корее. Мы готовы и «Зимнюю классику» сделать, сыграв на берегу Тихого океана с «Амуром» или «Куньлунем». Для нас «Неделя звезд» – это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.





- Когда КХЛ примет решение о месте проведения Матча или Недели звезд-2018?





- В конце февраля-начале марта. Во время «Недели звезд-2017» 19 или 20 января мы презентуем наш проект в Уфе.





Пресс-служба ХК «Адмирал»