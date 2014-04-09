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Mercedes-Benz подтвердил слухи о появлении внедорожного Maybach - автоновости

Mercedes-Benz подтвердил слухи о появлении внедорожного Maybach - автоновостиMercedes-Benz подтвердил слухи о появлении внедорожного Maybach

Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz поделилась своими планами по дальнейшему развитию линейки Maybach.

В ходе пресс-конференции в рамках Международного автосалона в Детройте глава немецкой компании Дитер Цетше и главный дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагнер подтвердили информацию о появлении внедорожного автомобиля в линейке Maybach.

По их словам, в новый внедорожник имеет все шансы стать самостоятельной моделью. В качестве примера он привел разработку спортивного подразделения компании – Mercedes-AMG GT, у которого нет прямых аналогов в глобальном модельном ряду немецкого бренда. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в основу внедорожного Maybach ляжет модель GLS, однако теперь твердой уверенности в этом нет уже ни у кого.

Также, вице-президент Mercedes-Benz по маркетингу Йенс Тимер заявил о том, что в будущем каждый автомобиль, выпущенный компанией, будет иметь полностью электрическую модификацию.

«Конечно, электрификация коснется каждого автомобиля, и мы должны быть к этому готовы. Наступит момент, когда весь модельный ряд будет так или иначе электрифицирован – при помощи гибридных технологий либо электрических силовых установок», - заявил Тимер. Предполагается, что речь идет не только о стандартном модельном ряде Mercedes-Benz – электрические двигатели могут получить и автомобили линеек Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:08      |      Категория:  Автоновости
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