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Новый Volkswagen Polo может появиться в частной команде WRC

Volkswagen Polo спецификации 2017 года может появиться в предстоящем сезоне WRC, несмотря на пропуск крайней даты омологации.

Новый автомобиль должен был быть омологирован 1 января, однако из-за отсутствия сделки с частным инвестором процедура не была завершена.

Тем не менее автоспортивный директор VW Свен Ситс рассказал, что переговоры до сих пор идут, и автомобиль может выйти на старт Ралли Корсика.

«Мы пытаемся договориться с FIA, чтобы для нас сделали исключение, — заявил Смитс в интервью AUTOSPORT.com. — Такое происходит впервые, поэтому чтобы автомобиль вышел на старт, нам должны пойти навстречу».

Смит также опроверг слухи о переговорах с командой Qatar: «Я могу заверить, что мы не ведем никаких переговоров с Qatar. К нам проявляют интерес другие стороны, но сейчас главное всё урегулировать с FIA».

Если VW всё-таки сможет выйти на старт в 2017-м в руках частной команды, то ему будет предоставлено заводское обслуживание, однако очки производителю начисляться не будут».

Несмотря на то, что FIA и промоутер WRC не против участия VW в чемпионате, перенос даты омологации потребует единогласного одобрения со стороны участвующих производителей.

«Сейчас у нас сдвинулись все сроки, — продолжил Смитс. — Если придется пропустить несколько этапов, чтобы всё решилось в нашу пользу, то мы пойдем на это».

Volkswagen начала разработку автомобиля 2017 года в августе 2015-го и завершила только в прошлом месяце.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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