ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Новый Volkswagen Polo может появиться в частной команде WRC Volkswagen Polo спецификации 2017 года может появиться в предстоящем сезоне WRC, несмотря на пропуск крайней даты омологации. Новый автомобиль должен был быть омологирован 1 января, однако из-за отсутствия сделки с частным инвестором процедура не была завершена. Тем не менее автоспортивный директор VW Свен Ситс рассказал, что переговоры до сих пор идут, и автомобиль может выйти на старт Ралли Корсика. «Мы пытаемся договориться с FIA, чтобы для нас сделали исключение, — заявил Смитс в интервью AUTOSPORT.com. — Такое происходит впервые, поэтому чтобы автомобиль вышел на старт, нам должны пойти навстречу». Смит также опроверг слухи о переговорах с командой Qatar: «Я могу заверить, что мы не ведем никаких переговоров с Qatar. К нам проявляют интерес другие стороны, но сейчас главное всё урегулировать с FIA». Если VW всё-таки сможет выйти на старт в 2017-м в руках частной команды, то ему будет предоставлено заводское обслуживание, однако очки производителю начисляться не будут». Несмотря на то, что FIA и промоутер WRC не против участия VW в чемпионате, перенос даты омологации потребует единогласного одобрения со стороны участвующих производителей. «Сейчас у нас сдвинулись все сроки, — продолжил Смитс. — Если придется пропустить несколько этапов, чтобы всё решилось в нашу пользу, то мы пойдем на это». Volkswagen начала разработку автомобиля 2017 года в августе 2015-го и завершила только в прошлом месяце.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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