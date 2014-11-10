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Еще два мини-стадиона появятся в Находке

Еще два мини-стадиона появятся в Находке
Универсальные спортивные площадки будут расположены в поселках Ливадия и Врангель. Строительство ведется по поручению Губернатора края.

Во время рабочей поездки в Находку Владимира Миклушевского в 2016 году глава муниципалитета попросил выделить городу оборудование для строительства еще двух универсальных спортивных площадок.

«Они будут открыты в Ливадии и Врангеле. У нас уже есть положительный опыт их строительства», – отметил глава Находки Андрей Горелов.

Ранее аналогичные спортивные сооружения были открыты около школ № 7 и № 25. По мнению экспертов, пришкольные стадионы в Находке – в числе лучших из смонтированных в регионе.

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Приморья, по поручению Губернатора края на 2017 год запланировано строительство еще двух универсальных спортивных площадок в Находке.

Напомним, строительство универсальных спортивных площадок ведется в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы. Механизм реализации этого мероприятия заключается в приобретении за счет средств краевого бюджета комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок и передаче их муниципальным учреждениям для монтажа, обеспечения дальнейшей сохранности и эксплуатации.

Универсальные спортивные площадки – это настоящие мини-стадионы, которые включают в себя трибуны, теплые раздевалки, зоны уличных тренажеров. Летом здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, а зимой – залить, играть в хоккей или просто кататься на коньках.

Отметим, за три года было приобретено и поставлено в муниципалитеты 56 комплектов оборудования, из них на сегодняшний день установлено 44.

По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, такие площадки должны со временем принести результат – профессиональных спортсменов. При этом глава региона подчеркнул, что не допустит срыва краевых госпрограмм.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 07:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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