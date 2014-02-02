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Citroen планирует вывести новое поколение Jumpy на российский рынок - автоновости

Citroen планирует вывести новое поколение Jumpy на российский рынок - автоновостиCitroen планирует вывести новое поколение Jumpy на российский рынок

Автор фото: фр-медиа.ситроен.ком

Пресс-служба французской компании Citroen анонсировало скорое появление на российском авторынке нового поколения легкого коммерческого фургона Jumpy.

Новая генерация французского LCV впервые была представлена широкой публике еще в марте предыдущего года. В основе новинки лежит модульная платформа EMP2, которая, по словам официальных представителей компании, «дает возможность использовать модель в самых разных областях практического применения и соответствовать различным требованиям вне зависимости от объема бизнеса владельца».

Российским клиентам компании новый Jumpy будет доступен в двух вариациях – стандартной длинной 4,95 метров и удлиненной длинной 5,3 метра. Фургон способен перевозить грузы массой до 1,4 тонны или тянуть прицеп массой до 2,5 тонн. Как отмечают в компании, одной из важных характеристик является низкая погрузочная высота, а также большой количество возможных конфигураций грузового отсека.

Особого внимания заслуживает подвеска автомобиля, которая была специально адаптирована французскими инженерами для эксплуатации как пустого, так и полностью загруженного фургона на российских дорогах.

К сожалению, подробных технических характеристик российской версии фургона пока не раскрывается, впрочем, как и его цены. Ожидается, что первая партия французских LCV прибудет в Россию в течение I-ого полугодия этого года.

Напомним, что европейская модификация нового Citroen Jumpy поставляется с рядом дизельных силовых агрегатов в диапазоне мощностей от 95 л.с. до 180 л.с., которые в зависимости от комплектации работают в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:57      |      Категория:  Автоновости
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