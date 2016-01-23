ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli впервые привезет Ultrasoft в Сочи В Pirelli опубликовали составы, которые будут доступны гонщикам Ф1 на Гран При Бахрейна и России. На третий этап сезона-2017 шинники привезут Supersoft, Soft и Medium. В гонке обязательно должен быть использован либо Soft, либо Medium, тогда как комплект Supersoft получат все, кто пройдет в третий сегмент квалификации. В Сочи же гонщики впервые смогут переобуться в Ultrasoft. Также им будут доступны Supersoft и Soft. В гонке нужно будет обязательно использовать Supersoft или Soft, а ультрамягкий комплект получат также вышедшие в третий сегмент квалификации.

Выбор шин на сезон 2017:

Австралия - Ultrasoft / Supersoft / Soft

Китай - Supersoft / Soft / Medium

Бахрейн - Supersoft / Soft / Medium

Россия - Ultrasoft / Supersoft / SoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Даниэль Риккардо заявил, что у него была возможность принять участие в «24 часах Ле-Мана» в 2015 году, но проблемы, с которыми столкнулась его команда Red Bull Racing, в конечном итоге вынудили его... Подробнее Одни занимаются спортом ради здоровья, другие ставят высокие задачи – попасть в сборную страны. В Арсеньеве прошла краевая спартакиада среди инвалидов. Владимир Байгулов - инвалид-колясочник. Живет в... Подробнее С 1 по 4 ноября в Смоленске проходил II этап Первенства России по шорт-треку Центрального и Северо-Западного федеральных округов среди спортсменов среднего и старшего возраста (1999-2003 гг.р). В... Подробнее Открытое первенство Приморского края по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке собрало более 100 спортсменов из Артема, Находки, Уссурийска, Покровки, Спасска-Дальнего,... Подробнее «Адмирал» взяли реванш у «Куньлуня» за сентябрьское поражение в Поднебесной в матче-открытии сезона в Пекине, победив на родном льду – 3:1. В поединке с китайцами дебютировал наш американский... Подробнее Президент FIA Жан Тодт – очень занятой человек. Даже приехав недавно в Москву на Бал чемпионов Российской автомобильной федерации, он пробыл в столице всего несколько часов.... Подробнее Как сообщил начальник отдела по физкультуре и спорту Сергей Лысенко, традицию спортивных соревнований между предприятиями отдел по физкультуре и спорту администрации Находки возродил в 2006 году.... Подробнее Сегодня, 5 сентября, во Владивосток прибыл Президент всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин. Завтра Владимир Николаевич планирует принять участие в заключительной пятой гонке «Кубка... Подробнее В понедельник, 10 февраля, на Олимпийских играх в Сочи горнолыжницы разыграли медали суперкомбинации. Камчатская спортсменка Елена Яковишина, дебютировавшая на Олимпиаде, по сумме двух попыток – в... Подробнее Травмированный пилот серии United SportsCar Championship Мемо Гидли быстро идет на поправку, сообщают представители команды GAINSCO/Bob Stallings.... Подробнее