Pirelli впервые привезет Ultrasoft в Сочи

В Pirelli опубликовали составы, которые будут доступны гонщикам Ф1 на Гран При Бахрейна и России.На третий этап сезона-2017 шинники привезут Supersoft, Soft и Medium. В гонке обязательно должен быть использован либо Soft, либо Medium, тогда как комплект Supersoft получат все, кто пройдет в третий сегмент квалификации.В Сочи же гонщики впервые смогут переобуться в Ultrasoft. Также им будут доступны Supersoft и Soft. В гонке нужно будет обязательно использовать Supersoft или Soft, а ультрамягкий комплект получат также вышедшие в третий сегмент квалификации. Выбор шин на сезон 2017: Австралия - Ultrasoft / Supersoft / Soft Китай - Supersoft / Soft / Medium Бахрейн - Supersoft / Soft / Medium Россия - Ultrasoft / Supersoft / SoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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