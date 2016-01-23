Заслуженный тренер России по хоккею проведет мастер-классы в Артеме, Уссурийске и Владивостоке
12 января по приглашению руководства ХК «Адмирал» прилетает заслуженный тренер России, восьмикратный чемпион СССР, ведущий хоккейный эксперт страны и почетный президент спортивного клуба «Адмирал» Сергей Гимаев.
Он посетит два домашних матча «Адмирала»: 12 января с рижским «Динамо» и 14 января с «Йокеритом». В перерыве одной из встреч в фойе первого этажа состоится его автограф-сессия.
Главная же цель приезда Сергея Гимаева во Владивосток – это помощь в развитии хоккея в Приморском крае. В рамках программы «Большого хоккея», реализуемой ХК «Адмирал», заслуженный тренер проведет мастер-классы в трех городах Приморья – 12 января он посетит Артем, 13 января – Владивосток и Уссурийск, 14 января станет гостем телеканала «Телемикс» в Уссурийске, 15 января проведет круглый стол в Артеме со спортивной общественностью края. Напомним, что это будет уже третий визит Сергея Гимаева в Приморье за последние полтора года.
Программа мастер-классов
12 января, четверг
Артем
14.00-16.00 – тренировка на Ледовой арене в Артеме с командой 2007 года рождения.
13 января, пятница
Владивосток
13.00-14:00 – тренировка на «Фетисов Арене» с командой 2009 года рождения.
14.00-14.45 – тренировка на «Фетисов Арене» с командой 2008 года рождения.
Уссурийск
17.00-18.00 – тренировка на Ледовой арене Уссурийска с командой 2002-2003 годов рождения.
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