ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Заслуженный тренер России по хоккею проведет мастер-классы в Артеме, Уссурийске и Владивостоке

12 января по приглашению руководства ХК «Адмирал» прилетает заслуженный тренер России, восьмикратный чемпион СССР, ведущий хоккейный эксперт страны и почетный президент спортивного клуба «Адмирал» Сергей Гимаев.

Он посетит два домашних матча «Адмирала»: 12 января с рижским «Динамо» и 14 января с «Йокеритом». В перерыве одной из встреч в фойе первого этажа состоится его автограф-сессия.

Главная же цель приезда Сергея Гимаева во Владивосток – это помощь в развитии хоккея в Приморском крае. В рамках программы «Большого хоккея», реализуемой ХК «Адмирал», заслуженный тренер проведет мастер-классы в трех городах Приморья – 12 января он посетит Артем, 13 января – Владивосток и Уссурийск, 14 января станет гостем телеканала «Телемикс» в Уссурийске, 15 января проведет круглый стол в Артеме со спортивной общественностью края. Напомним, что это будет уже третий визит Сергея Гимаева в Приморье за последние полтора года.





Программа мастер-классов





12 января, четверг

Артем

14.00-16.00 – тренировка на Ледовой арене в Артеме с командой 2007 года рождения.





13 января, пятница

Владивосток

13.00-14:00 – тренировка на «Фетисов Арене» с командой 2009 года рождения.

14.00-14.45 – тренировка на «Фетисов Арене» с командой 2008 года рождения.

Уссурийск

17.00-18.00 – тренировка на Ледовой арене Уссурийска с командой 2002-2003 годов рождения.





Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 02:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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