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Власти Подмосковья планируют массовое внедрение экопарковок - автоновости

Власти Подмосковья планируют массовое внедрение экопарковок - автоновостиВласти Подмосковья планируют массовое внедрение экопарковок

Автор фото: фликр.ком

Власти Подмосковья планируют необычным способом улучшить экологическую ситуацию в регионе.

До конца текущего года в некоторых дворах Подмосковья появятся, так называемые, экопарковки – специальные парковочные места, засеянные газонной травой, которая для зашиты корневой системы и грунта от повреждений закрыта газонной решеткой из камня или бетона. Если при парковке на обычном газоне автомобиль колеса повреждает зеленые насаждения и разрывает грунт и размазывает его по близлежащей территории, то при парковке на газонной решетке такого не происходит. Кроме того, газонная решетка из камня способна обходиться без технического обслуживания не менее 20 лет, в то время как обычный газон, используемый в качестве стоянки, приходит в негодность уже через несколько недель.

Как утверждает заместитель председателя Московской областной думы и, по совместительству, члена комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилла Жигарева, в будущем экопарковки будут организованы в каждом дворе региона.

«Сейчас Минтранс области создает бесплатные парковочные места, в том числе в некоторых местах предусмотрена экопарковка. Экопарковки нужно делать во всех дворах – они лучше, чем закатать все в асфальт. Технология несложная», - заявил чиновник.

Стоит отметить, что подобные автомобильные стоянки широко распространены в большинстве европейских стран. В России же первые «зеленые» парковки начали появляться только четыре года назад.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:03      |      Категория:  Автоновости
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