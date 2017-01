ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Обзор соцсетей: Как гонщики Ф1 начали 2017 год? После рождественских и новогодних праздников болельщики Ф1 уже с нетерпением ждут нового сезона-2017, в котором, согласно новому регламенту, машины поедут на четыре секунды быстрее. Пилоты в один голос говорят о том, что в преддверии предсезонных тестов им необходимо набрать идеальную физическую форму, так как новые автомобили будут более требовательны к гонщикам. Посмотрим, кто из них уже начал усиленные тренировки, а кто наслаждается последними днями отпуска накануне возвращения в соревновательный мир Больших Призов. Видео: Льюис Хэмилтон гоняет на снегоходе Даниил Квят: Моя девушка? Она из семьи Пике, как вы знаете Пилот Haas Ромен Грожан встретил 1 января с лучами солнца в горах… Perfect day to start the new year

#2017 #sun #mountain pic.twitter.com/06Kqb6cGLp — Romain Grosjean (@RGrosjean) 1 января 2017 г.

… затем успешно смастерил игровую комнату для детей… Play room finished...let's see how long it will take to the boys to redesign it... ???

Picture and help from @marionjolles pic.twitter.com/tZyWqLEW8K — Romain Grosjean (@RGrosjean) 3 января 2017 г.

… а два дня назад уже сел на велотренажер. Done ?? pic.twitter.com/fBUxkawuEB — Romain Grosjean (@RGrosjean) 9 января 2017 г.

Его новый напарник по команде Кевин Магнуссен тренируется не покладая рук. Training program is in full swing ?? ?? ?? pic.twitter.com/5J2Hu6RHD1 — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 11 января 2017 г.

После веселого празднования нового года… 2016 has been fast. 2017 will be even faster! ???? Wish you all a great party and a happy new year! ?? Фото опубликовано Nico Hulkenberg (@hulkhulkenberg) Дек 31 2016 в 2:17 PST

… Нико Хюлькенберг с головой окунулся в тренировки… Stay Hungry!! Focus! Фото опубликовано Nico Hulkenberg (@hulkhulkenberg) Янв 7 2017 в 7:55 PST

Running my socks off!! Фото опубликовано Nico Hulkenberg (@hulkhulkenberg) Янв 9 2017 в 11:53 PST

А вот его бывший напарник по Force India Серхио Перес начал новый год в задумчивом настроении. Empezando un 2017 lleno de suenos y retos por cumplir! • starting the 2017 full of dreams and challenges, ready to make them happen! #nevergiveup ? Фото опубликовано Checo Perez (@schecoperez) Янв 6 2017 в 10:59 PST

В перерыве между тренировками Джолион Палмер решил продемонстрировать красивый вид на бухту в Таиланде. Loving island life ???? #PhiPhi #thailand #paradise Фото опубликовано Jolyon Palmer (@jolyon_palmer) Янв 2 2017 в 2:29 PST

Макс Ферстаппен уже поработал на симуляторе… Slowly getting back into gear for 2017 #redbullracing #cantwait pic.twitter.com/FopokCSzxC — Max Verstappen (@Max33Verstappen) 3 января 2017 г.

… и в тренажером зале. No pain, no gain #keeppushing Фото опубликовано Max Verstappen (@maxverstappen1) Янв 9 2017 в 10:05 PST

Даниэль Риккардо выпустил на волю своего «тренировочного зверя»… ? Фото опубликовано Daniel Ricciardo (@danielricciardo) Янв 5 2017 в 2:08 PST

Been getting after it all week. No different Sunday morning. Only the beginning Видео опубликовано Daniel Ricciardo (@danielricciardo) Янв 7 2017 в 5:55 PST

… а на этом фото можно оценить новую прическу австралийца. Thinking of entering some wet t-shirt contests.. Фото опубликовано Daniel Ricciardo (@danielricciardo) Янв 10 2017 в 3:20 PST

Паскаль Верляйн начало года провел на острове Маврикий, откуда родом его мама. I wish everyone a happy new year! Finished my last day in my moms home country Mauritius??we had a great time! Focus on the season now! Фото опубликовано Pascal Wehrlein (@pascal_wehrlein) Янв 1 2017 в 11:24 PST

Мы ведь знаем, что Фелипе Масса вернется в Ф1, правда? А пока что бразилец наслаждается отпуском с семьей и сыном… Feliz ano novo a todos @raffamassa #Felipinho ? muita paz , saude e alegria a todos sempre . Happy new year everyone peace , and great things in 2017 . ?? 2017 Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Дек 31 2016 в 8:59 PST

Happy new year ??? Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Дек 31 2016 в 9:16 PST

Oowwwwww !! Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Янв 3 2017 в 1:36 PST

… и не забывает о поддержании формы. Pegando pesado hj para poder comer bem amanha !! @coachsergiousa @alexandrebaldy Training hard today and ready to eat well tomorrow!!! ????? Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Дек 30 2016 в 7:42 PST

Валттери Боттас, похоже, уже готовится стать напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes. Чтобы составить конкуренцию трехкратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону необходимо быть в идеальной физической форме… First training camp of 2017 started yesterday! ?? @anttivierula #firstofmany #VB77 #F1 Фото опубликовано Valtteri Bottas (@valtteribottas) Янв 3 2017 в 11:46 PST

5 days. 12 training sessions. Feeling great ?? #trainingcamp #nastola #F1 #VB77 Фото опубликовано Valtteri Bottas (@valtteribottas) Янв 6 2017 в 7:07 PST

… и можно поиграть в обожаемый всеми финнами хоккей. ? Фото опубликовано Valtteri Bottas (@valtteribottas) Янв 7 2017 в 2:08 PST

Первые дни нового года Стоффель Вандорн провел на острове Бали… ??? #Bali #indonesia #Sunset Фото опубликовано Stoffel Vandoorne (@svandoorne) Янв 3 2017 в 3:44 PST

… где занялся серфингом… Surf day ?? #Bali #Indonesia #Surf Фото опубликовано Stoffel Vandoorne (@svandoorne) Янв 4 2017 в 3:36 PST

… и пофотографировал местную флору… Last day in Bali capturing the beautifull nature ?? #Bali #Indonesia Фото опубликовано Stoffel Vandoorne (@svandoorne) Янв 4 2017 в 11:41 PST

… но отпуск всегда заканчивается, и начинается тренировочный сбор в испанской Марбелье. Marbella training week wouldn't be the same without a ride to #Istan! Фото опубликовано Stoffel Vandoorne (@svandoorne) Янв 9 2017 в 11:08 PST

Фернандо Алонсо уже отправился в тренировочный лагерь, однако куда он полетел – не сказал. «Он улетел, но обещал вернуться». Испанец относится к физической подготовке очень серьезно и написал, что селфи от него мы не увидим до самого февраля, так как он будет занят тренировками. Empieza un mes intenso de puesta a punto, fisica y mental para un nuevo reto en este 2017. Estare desconectado hasta principios de febrero. Hasta entonces... ?____________ It begins an intense month of physical and mental preparations for a new challenge in this 2017. I will be off on social until the beginning of February. Until then...see you!! ________________________________ #14 #fa14 #mclaren #honda #f1 #circuitoymuseofernandoalonso #liberbank #karting #kartingschool #museo #preparation Фото опубликовано Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) Янв 5 2017 в 7:54 PST

