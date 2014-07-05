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Жан Тодт: Технологии прокладывают новые пути к автоспорту

Президент FIA Жан Тодт считает, что информационные технологии оказывают огромное влияние на мир автоспорта.

На трехдневном саммите, посвященном спортивным бизнес-инновациям, Тодт вместе с боссом Формулы Е Алехандро Агагом и исполнительным директором McLaren Заком Брауном приняли участие в обсуждении влияния, которое на автоспорт оказывают новые информационные технологии. Напомним, что в прошлый уик-энд на мероприятии Формулы E eRace в Лас-Вегасе разыгрывался призовой фонд в размере одного миллиона долларов.

«Ты идешь в ресторан или в какое-нибудь другое место и видишь, что у каждого человека есть свой собственный мир, который ему обеспечивают мобильные гаджеты, – поделился своим наблюдением Тодт. – Новые технологии открывают новый доступ к спорту. Это может быть автоспорт, теннис и любой другой вид спорта. Это технологический феномен».

Также Тодт отметил, что FIA и ФЕ выстраивают болельщицкую базу посредством вовлечения зрителей в спорт с помощью мобильных приложений и других цифровых инноваций.

«Это что-то новое. А новое всегда привлекает интерес общественности, – добавил Жан. – Благодаря этому электромобили постоянно находятся на виду. Новая технология создает инновацию».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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